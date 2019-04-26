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В МИД Украины провели встречу с послом Японии

В МИД Украины провели встречу с послом Японии

Киев  •  УНН

 • 11030 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В МИД Украины состоялась встреча с послом Японии Такаши Кураи. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица написал в своем Twitter, передает УНН.

"Принял посла Японии в Украине Такаши Кураи по его просьбе. Обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества", - написал Кислица.

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Заместитель министра отметил, что Япония - важный партнер Украины, в том числе как член "Большой семерки" и председательствующая страна в группе "Большой двадцатки", или G-20 в 2019 году.

Как сообщал УНН, глава МИД Литвы встретился с Зеленским.

Принял в @MFA_Ukraine Посла Японии в Украине Такаши Кура по его просьбе. Обсудили ряд вопросов двустороннего и многостороннего повестки дня сотрудничества. Япония важный партнер Украины, в т.ч. как член Группы 7 и Председательствующая в Группе 20 страна в 2019 году @UKRinJPN pic.twitter.com/8Ucsh6xo1N

- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 26 апреля 2019

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