В МИД Украины провели встречу с послом Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В МИД Украины состоялась встреча с послом Японии Такаши Кураи. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица написал в своем Twitter, передает УНН.
"Принял посла Японии в Украине Такаши Кураи по его просьбе. Обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества", - написал Кислица.
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Заместитель министра отметил, что Япония - важный партнер Украины, в том числе как член "Большой семерки" и председательствующая страна в группе "Большой двадцатки", или G-20 в 2019 году.
Как сообщал УНН, глава МИД Литвы встретился с Зеленским.
Принял в @MFA_Ukraine Посла Японии в Украине Такаши Кура по его просьбе. Обсудили ряд вопросов двустороннего и многостороннего повестки дня сотрудничества. Япония важный партнер Украины, в т.ч. как член Группы 7 и Председательствующая в Группе 20 страна в 2019 году @UKRinJPN pic.twitter.com/8Ucsh6xo1N- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 26 апреля 2019