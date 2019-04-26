Украина и Республика Беларусь договорились о сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В МИД Украины состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Василия Боднара с Первым заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Андреем Евдоченко, в ходе которой представители стран договорились о сотрудничестве на разных уровнях. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
Как сообщили в пресс-центре, в ходе переговоров со стороны Украины было заявлено, что курс на вступление в ЕС и НАТО будет оставаться неизменным приоритетом. В то же время, развитие двусторонних отношений с Беларусью, как соседним государством, традиционно займет важное место во внешней политике Украины.
Представители МИД договорились о содействии, вместе с другими органами власти и деловыми ассоциациями, в подготовке к проведению второго Форума регионов в октябре 2019 года в Житомире.
Также была обсуждена подготовка к подписанию соответствующего плана консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Республики Беларусь на 2020-2021 годы.
Отмечается, что украинская сторона подчеркнула необходимость более конструктивного подхода Беларуси к взаимодействию в рамках международных организаций, прежде всего, в важных для Украины вопросах противодействия российской агрессии.
Как сообщал УНН, в МИД Украины провели встречу с послом Японии.