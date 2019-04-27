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Білорусь відновить експортні поставки нафтопродуктів в повному обсязі в травні

Білорусь відновить експортні поставки нафтопродуктів в повному обсязі в травні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Республіка Білорусь відновить виробництво і поставку нафтопродуктів на експорт в повному обсязі в наступному місяці. Про це заявив в п'ятницю голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Ми очікуємо, що в травні відновимо в повному обсязі вироблення нафтопродуктів і постачання, в тому числі на експорт”, — сказав Рибаков.

Він нагадав, що терміни відновлення подачі якісної нафти з Росії вже позначені: в кінці квітня вона досягне межі, після чого потрапить на Мозирський нафтопереробний завод.

“Технологічний процес не миттєвий”, — зазначив глава концерну.

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Рибаков уточнив, що переговори на тему проблем з поставками нафти з Росії по нафтопроводу “Дружба” продовжаться 29 і 30 квітня за участю російських компаній.

“На наступному тижні в понеділок і вівторок ми продовжимо переговори за участю російських нафтових компаній”, — сказав він.

За словами глави концерну, обсяг забрудненого сировини в нафтопроводах на території Республіки Білорусь Мінськ оцінює в 1 млн тонн.

“Обсяги забрудненої нафти в нафтопроводах на території Білорусі оцінюємо, це близько 1 млн тонн”, — сказав глава “Белнефтехіму”. Що стосується оцінки збитку від брудної російської нафти, то, за його словами, говорити про це ще передчасно. “Оцінка збитку вважається і сьогодні про неї говорити передчасно”, — сказав він.

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Раніше в Мінську (Республіка Білорусь) завершилися переговори операторів нафтотранспортної системи "Дружба" по відновленню роботи нафтопроводу. Технічне рішення щодо відновлення транзиту знайдено.

Як повідомляв УНН, Білорусь запропонує технічне вирішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ.

Минулого тижня у білоруському концерні “Белнефтехим” заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.

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