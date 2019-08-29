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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 38275 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118197 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128914 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 120125 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 124747 просмотра

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Белый дом: Трамп не соглашался с выделением G7 20 млн евро на тушение пожаров в Амазонии

Белый дом: Трамп не соглашался с выделением G7 20 млн евро на тушение пожаров в Амазонии

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп не соглашался с решением лидеров стран Группы семи (G7) выделить 20 млн евро в качестве помощи для ликвидации лесных пожаров в Амазонии. Об этом заявил в среду официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт марки, передает УНН.

“Соединенные Штаты готовы помогать Бразилии в ее усилиях по борьбе с этими пожарами и не соглашались на совместную инициативу G7, которая не учитывала обсуждения этой темы с президентом (Бразилии Жаиром) Болсонару”, — приводит его заявление телеканал CNN. “Наиболее конструктивным способом содействие было бы координировать действия с правительством Бразилии”, — добавил марки.

Ранее Трамп заявил, что Болсонару “усердно работает над (тушением) пожаров и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии”. По словам хозяина Белого дома, президент Бразилии и его страна “пользуются полной поддержкой США”.

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По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала раздаваться критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена ​​естественными сезонными причинами, в то время как другая часть — следствие умышленных поджогов.

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В понедельник лидеры стран G7 приняли решение выделить 20 млн евро в качестве помощи в ликвидации пожаров. Однако глава гражданской канцелярии Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что власти Бразилии отказываются от этих средств. По мнению Лоренцони, Бразилия может научить “любую страну” тому, как сохранять леса. Во вторник бразильский лидер уточнил, что мог бы рассмотреть возможность принятия такой помощи только после отказа президента Франции Эммануэля Макрона от обвинений во лжи в свой адрес.

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