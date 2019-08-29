Белый дом: Трамп не соглашался с выделением G7 20 млн евро на тушение пожаров в Амазонии

“Соединенные Штаты готовы помогать Бразилии в ее усилиях по борьбе с этими пожарами и не соглашались на совместную инициативу G7, которая не учитывала обсуждения этой темы с президентом (Бразилии Жаиром) Болсонару”, — приводит его заявление телеканал CNN. “Наиболее конструктивным способом содействие было бы координировать действия с правительством Бразилии”, — добавил марки.

Ранее Трамп заявил, что Болсонару “усердно работает над (тушением) пожаров и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии”. По словам хозяина Белого дома, президент Бразилии и его страна “пользуются полной поддержкой США”.

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По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала раздаваться критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена ​​естественными сезонными причинами, в то время как другая часть — следствие умышленных поджогов.

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В понедельник лидеры стран G7 приняли решение выделить 20 млн евро в качестве помощи в ликвидации пожаров. Однако глава гражданской канцелярии Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что власти Бразилии отказываются от этих средств. По мнению Лоренцони, Бразилия может научить “любую страну” тому, как сохранять леса. Во вторник бразильский лидер уточнил, что мог бы рассмотреть возможность принятия такой помощи только после отказа президента Франции Эммануэля Макрона от обвинений во лжи в свой адрес.

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