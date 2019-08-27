Президент Бразилії вважає, що Макрон повинен вибачитися

ukru
04:30 • 42891 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 120500 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 153661 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 142785 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 213942 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156216 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 187793 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 174929 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130720 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173628 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.1 м/с
35 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 72453 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 60079 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 71716 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 55048 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 53088 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 140544 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 213941 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 187792 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 174926 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 142984 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 120495 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 103823 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 78391 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 126928 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 117510 перегляди
Актуальне
Президент Бразилії вважає, що Макрон повинен вибачитися

Президент Бразилії вважає, що Макрон повинен вибачитися

Київ • УНН

 • 15598 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару запропонував французькому колезі Емманюелю Макрону вибачитися за образи на свою адресу. Про це політик заявив у вівторок вранці журналістам, пише УНН з посиланням на телеканал Globo.

“Для початку, пану Макрону варто було б відмовитися від своїх образ на мою адресу. По-перше, він назвав мене брехуном. А по-друге, наскільки я поінформований, він ставить під сумнів наш суверенітет над Амазонією”, — заявив Болсонару. За словами політика, тільки після цього бразильська влада могла б розглянути можливість прийняття фінансової допомоги від країн Групи семи на боротьбу з пожежами в Амазонії. В понеділок увечері глава цивільної канцелярії Болсонару Онікс Лоренцоні заявив, що уряд Бразилії відмовиться від анонсованої Макроном допомоги “сімки”. “Спершу вибачення, потім пропозицію, а потім я відповім”, — підсумував глава південноамериканської республіки.

Що стосується власного неприйнятного коментаря в Facebook, який образив дружину французького лідера, то, як стверджує Болсонару, його мета була протилежною. “Я просив (користувачів) більше не робити таких публікацій”, — пояснив глава держави. У відповідь на питання чи планує він сам просити вибачення у першої леді Франції, Болсонару відмовився продовжувати розмову з пресою.

Минулої неділі один з передплатників бразильського президента Жаіра Болсонару в Facebook залишив на його офіційній сторінці коментар, що стосується зовнішності першої леді Франції. Ця людина розмістив фотоколаж, на якому зображені лідери Бразилії і Франції зі своїми дружинами. “Тепер зрозуміло, чому Макрон переслідує Болсонару”, — свідчив підпис до картинки. “Президент, Макрон вам просто заздрить”, — додав від себе користувач, який опублікував фото.

Пізніше, виступаючи на прес-конференції, присвяченій проблемам Амазонії, французький лідер висловив співчуття у зв’язку з “вкрай неввічливим” висловлюваннями Болсонару в Facebook, такими, що зачіпають Бріжит Макрон. “Сподіваюся, що у Бразилії буде такий президент, який стане вести себе на висоті своїх обов’язків”, — сказав він.

Як писав УНН, глава МЗС Німеччини підтримує ідею Франції та Ірландії блокувати договір через пожежі в Бразилії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,219.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.22