Президент Бразилії вважає, що Макрон повинен вибачитися
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару запропонував французькому колезі Емманюелю Макрону вибачитися за образи на свою адресу. Про це політик заявив у вівторок вранці журналістам, пише УНН з посиланням на телеканал Globo.
“Для початку, пану Макрону варто було б відмовитися від своїх образ на мою адресу. По-перше, він назвав мене брехуном. А по-друге, наскільки я поінформований, він ставить під сумнів наш суверенітет над Амазонією”, — заявив Болсонару. За словами політика, тільки після цього бразильська влада могла б розглянути можливість прийняття фінансової допомоги від країн Групи семи на боротьбу з пожежами в Амазонії. В понеділок увечері глава цивільної канцелярії Болсонару Онікс Лоренцоні заявив, що уряд Бразилії відмовиться від анонсованої Макроном допомоги “сімки”. “Спершу вибачення, потім пропозицію, а потім я відповім”, — підсумував глава південноамериканської республіки.
Що стосується власного неприйнятного коментаря в Facebook, який образив дружину французького лідера, то, як стверджує Болсонару, його мета була протилежною. “Я просив (користувачів) більше не робити таких публікацій”, — пояснив глава держави. У відповідь на питання чи планує він сам просити вибачення у першої леді Франції, Болсонару відмовився продовжувати розмову з пресою.
Минулої неділі один з передплатників бразильського президента Жаіра Болсонару в Facebook залишив на його офіційній сторінці коментар, що стосується зовнішності першої леді Франції. Ця людина розмістив фотоколаж, на якому зображені лідери Бразилії і Франції зі своїми дружинами. “Тепер зрозуміло, чому Макрон переслідує Болсонару”, — свідчив підпис до картинки. “Президент, Макрон вам просто заздрить”, — додав від себе користувач, який опублікував фото.
Пізніше, виступаючи на прес-конференції, присвяченій проблемам Амазонії, французький лідер висловив співчуття у зв’язку з “вкрай неввічливим” висловлюваннями Болсонару в Facebook, такими, що зачіпають Бріжит Макрон. “Сподіваюся, що у Бразилії буде такий президент, який стане вести себе на висоті своїх обов’язків”, — сказав він.
Як писав УНН, глава МЗС Німеччини підтримує ідею Франції та Ірландії блокувати договір через пожежі в Бразилії.