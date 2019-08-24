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Глава МЗС Німеччини підтримує ідею Франції та Ірландії блокувати договір через пожежі в Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Глава МЗС ФРН Хайко Маас не виключив, що лісові пожежі в Бразилії можуть мати наслідки для перспектив укладення торговельної угоди між Євросоюзом і Американським спільним ринком (МЕРКОСУР). Про це він заявив в інтерв’ю газеті Bild, передає УНН.

“Під час візиту до Бразилії я дав ясно зрозуміти, що кліматична політика має центральне значення при оцінці перспектив укладення угоди МЕРКОСУР”, — зазначив Маас. “Сталий розвиток — суттєвий елемент цієї угоди. Бразилія взяла на себе зобов’язання боротися з вирубкою лісу”, — зауважив він. “Пожежі найдраматичнішим чином показують, наскільки це необхідно”, — додав німецький міністр.

Одночасно Маас підкреслив, що “Німеччина готова надати допомогу і підтримку в боротьбі з пожежами”.

На тлі поширення вогню в бразильському суспільстві посилилася критика на адресу президента Жаіра Болсонару і уряду в зв’язку з тим, що вони не приділяють достатньо уваги охороні навколишнього середовища. За словами президента, причиною катаклізму стала спекотна і суха погода. У п’ятницю глава держави підписав указ, згідно з яким на боротьбу з лісовими пожежами в Амазонії будуть спрямовані збройні сили республіки.

Смог від пожеж у Сан-Паулу:

Як повідомляв УНН, Франція і Ірландія можуть заблокувати торговий договір ЄС з Південною Америкою через пожежі у Бразилії

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