Франція і Ірландія можуть заблокувати торговий договір ЄС з Південною Америкою через пожежі у Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Франція і Ірландія пригрозили заблокувати прийняття всеосяжного торгового договору між ЄС і країнами Меркосур в разі, якщо влада Бразилії не вживе заходів щодо більш активного гасіння лісових пожеж в лісах Амазонії. Про це повідомляє BBC News, передає УНН.
Президент Франції Еммануель Макрон також висловив думку, що пожежі в Бразилії необхідно обговорити на саміті “Великої сімки”, який пройде 24-25 серпня. “Наш будинок горить. В прямому сенсі. Ліси Амазонії — легені, які виробляють 20% кисню планети, і вони в вогні. Це міжнародна криза”, — написав він у Twitter.
У відповідь на це президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив Макрона в “неоколоніалізмі” за прагнення обговорювати те, що відбувається в Південній Америці на саміті, де не представлені країни регіону.
З початку року згоріли майже 2 мільйони гектарів лісів Амазонії. Влада Бразилії вважає, що пожежі відбуваються в тому числі з причини умисних підпалів.
Угода між ЄС і Меркосур розроблялася близько 20 років. Вона повинна стати найбільшим міжнародним договором як для однієї, так і для іншої сторони. На Євросоюз припадає понад 20% експорту країн Меркосур.
Варто нагадати, що влада Бразилії може залучити армію для гасіння пожеж в Амазонії.