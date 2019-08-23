Франция и Ирландия могут заблокировать торговый договор ЕС с Южной Америкой из-за пожаров в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Франция и Ирландия пригрозили заблокировать принятие всеобъемлющего торгового договора между ЕС и странами Меркосур в случае, если власти Бразилии не предпримут меры по более активному тушению лесных пожаров в лесах Амазонии. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.
Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил мнение, что пожары в Бразилии необходимо обсудить на саммите “Большой семерки”, который пройдет 24-25 августа. “Наш дом горит. В прямом смысле. Леса Амазонии — легкие, которые производят 20% кислорода планеты, и они в огне. Это международный кризис”, — написал он в Twitter.
В ответ на это президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Макрона в “неоколониализме” за стремление обсуждать то, что происходит в Южной Америке на саммите, где представлены страны региона.
С начала года сгорели почти 2 миллиона гектаров лесов Амазонии. Власти Бразилии считают, что пожары происходят в том числе по причине умышленных поджогов.
Соглашение между ЕС и Меркосур разрабатывалось около 20 лет. Оно должно стать крупнейшим международным договором как для одной, так и для другой стороны. На Евросоюз приходится более 20% экспорта стран Меркосур.
Стоит напомнить, что власти Бразилии может привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии.