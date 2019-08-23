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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43650 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119245 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129928 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121102 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125285 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 152875 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Франция и Ирландия могут заблокировать торговый договор ЕС с Южной Америкой из-за пожаров в Бразилии

Франция и Ирландия могут заблокировать торговый договор ЕС с Южной Америкой из-за пожаров в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 11829 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Франция и Ирландия пригрозили заблокировать принятие всеобъемлющего торгового договора между ЕС и странами Меркосур в случае, если власти Бразилии не предпримут меры по более активному тушению лесных пожаров в лесах Амазонии. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил мнение, что пожары в Бразилии необходимо обсудить на саммите “Большой семерки”, который пройдет 24-25 августа. “Наш дом горит. В прямом смысле. Леса Амазонии — легкие, которые производят 20% кислорода планеты, и они в огне. Это международный кризис”, — написал он в Twitter.

В ответ на это президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Макрона в “неоколониализме” за стремление обсуждать то, что происходит в Южной Америке на саммите, где представлены страны региона.

С начала года сгорели почти 2 миллиона гектаров лесов Амазонии. Власти Бразилии считают, что пожары происходят в том числе по причине умышленных поджогов.

Соглашение между ЕС и Меркосур разрабатывалось около 20 лет. Оно должно стать крупнейшим международным договором как для одной, так и для другой стороны. На Евросоюз приходится более 20% экспорта стран Меркосур.

Стоит напомнить, что власти Бразилии может привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии.

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