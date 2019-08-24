Глава МИД Германии поддерживает идею Франции и Ирландии блокировать договор из-за пожаров в Бразилии

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44268 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119340 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130022 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125328 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128170 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152890 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150964 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140825 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Глава МИД Германии поддерживает идею Франции и Ирландии блокировать договор из-за пожаров в Бразилии

Глава МИД Германии поддерживает идею Франции и Ирландии блокировать договор из-за пожаров в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 13342 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил, что лесные пожары в Бразилии могут иметь последствия для перспектив заключения торгового соглашения между Евросоюзом и Американским общим рынком (МЕРКОСУР). Об этом он заявил в интервью газете Bild, передает УНН.

“Во время визита в Бразилию я дал ясно понять, что климатическая политика имеет центральное значение при оценке перспектив заключения соглашения МЕРКОСУР”, — отметил Маас. “Устойчивое развитие — существенный элемент этого соглашения. Бразилия взяла на себя обязательство бороться с вырубкой леса”, — заметил он. “Пожары самым драматическим образом показывают, насколько это необходимо”, — добавил германский министр.

Одновременно Маас подчеркнул, что “Германия готова оказать помощь и поддержку в борьбе с пожарами”.

На фоне распространения огня в бразильском обществе усилилась критика в адрес президента Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. По словам президента, причиной катаклизма стала жаркая и сухая погода. В пятницу глава государства подписал указ, согласно которому на борьбу с лесными пожарами в Амазонии будут направлены вооруженные силы республики.

Смог от пожаров в Сан-Паулу:

Как сообщал УНН, Франция и Ирландия могут заблокировать торговый договор ЕС с Южной Америкой из-за пожаров в Бразилии

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