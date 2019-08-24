Глава МИД Германии поддерживает идею Франции и Ирландии блокировать договор из-за пожаров в Бразилии

“Во время визита в Бразилию я дал ясно понять, что климатическая политика имеет центральное значение при оценке перспектив заключения соглашения МЕРКОСУР”, — отметил Маас. “Устойчивое развитие — существенный элемент этого соглашения. Бразилия взяла на себя обязательство бороться с вырубкой леса”, — заметил он. “Пожары самым драматическим образом показывают, насколько это необходимо”, — добавил германский министр.

Одновременно Маас подчеркнул, что “Германия готова оказать помощь и поддержку в борьбе с пожарами”.

На фоне распространения огня в бразильском обществе усилилась критика в адрес президента Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. По словам президента, причиной катаклизма стала жаркая и сухая погода. В пятницу глава государства подписал указ, согласно которому на борьбу с лесными пожарами в Амазонии будут направлены вооруженные силы республики.

Смог от пожаров в Сан-Паулу:

Как сообщал УНН, Франция и Ирландия могут заблокировать торговый договор ЕС с Южной Америкой из-за пожаров в Бразилии