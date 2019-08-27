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Президент Бразилии считает, что Макрон должен извиниться

Президент Бразилии считает, что Макрон должен извиниться

Киев  •  УНН

 • 15594 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес. Об этом политик заявил во вторник утром журналистам, пишет УНН со ссылкой на телеканал Globo.

“Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлен, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией”, — заявил Болсонару. По словам политика, только после этого бразильские власти могли бы рассмотреть возможность принятия финансовой помощи от стран Группы семи на борьбу с пожарами в Амазонии. В понедельник вечером глава гражданской канцелярии Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что правительство Бразилии откажется от анонсированной Макроном помощи “семерки”. “Сперва извинения, затем предложение, а потом я отвечу”, — подытожил глава южноамериканской республики.

Что касается собственного нелицеприятного комментария в Facebook, оскорбившего супругу французского лидера, то, как утверждает Болсонару, его цель была противоположной. “Я просил (пользователей) больше не делать таких публикаций”, — пояснил глава государства. В ответ на вопрос планирует ли он сам просить прощения у первой леди Франции, Болсонару отказался продолжать разговор с прессой.

В минувшее воскресенье один из подписчиков бразильского президента Жаира Болсонару в Facebook оставил на его официальной странице комментарий, касающийся внешности первой леди Франции. Этот человек разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. “Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару”, — гласила подпись к картинке. “Президент, Макрон вам просто завидует”, — добавил от себя пользователь, опубликовавший фото.

Позже, выступая на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии, французский лидер выразил сожаление в связи с “крайне невежливыми” высказываниями Болсонару в Facebook, задевающими Брижит Макрон. “Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей”, — сказал он.

Как писал УНН, глава МИД Германии поддерживает идею Франции и Ирландии блокировать договор из-за пожаров в Бразилии.

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