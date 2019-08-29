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Білий дім: Трамп не погоджувався з виділенням G7 20 млн євро на гасіння пожеж в Амазонії

Білий дім: Трамп не погоджувався з виділенням G7 20 млн євро на гасіння пожеж в Амазонії

Київ • УНН

 • 10280 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп не погоджувався з рішенням лідерів країн Групи семи (G7) виділити 20 млн євро в якості допомоги для ліквідації лісових пожеж в Амазонії. Про це заявив в середу офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Марки, передає УНН

“Сполучені Штати готові допомагати Бразилії в її зусиллях по боротьбі з цими пожежами і не погоджувалися на спільну ініціативу G7, яка не враховувала обговорення цієї теми з президентом (Бразилії Жаіром) Болсонару”, — наводить його заяву телеканал CNN. “Найбільш конструктивним способом сприяння було б координувати дії з урядом Бразилії”, — додав Марки.

Раніше Трамп заявив, що Болсонару “старанно працює над (гасінням) пожеж і у всіх відносинах робить відмінну роботу для жителів Бразилії”. За словами господаря Білого дому, президент Бразилії і його країна “користуються повною підтримкою США”.

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За даними бразильського Національного інституту космічних досліджень, з січня по серпень пожежі знищили більше 1,8 млн га лісів Амазонії, розташованих на території Бразилії. На тлі поширення вогню в бразильському суспільстві стала лунати критика на адресу Болсонару і його уряду в зв’язку з тим, що вони, за словами опонентів, не приділяють достатньо уваги охороні навколишнього середовища. У свою чергу влада стверджує, що частина пожеж обумовлена ​​природними сезонними причинами, в той час як інша частина — наслідок навмисних підпалів.

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У понеділок лідери країн G7 прийняли рішення виділити 20 млн євро в якості допомоги в ліквідації пожеж. Однак глава цивільної канцелярії Болсонару Онікс Лоренцоні заявив, що влада Бразилії відмовляється від цих коштів. На думку Лоренцоні, Бразилія може навчити “будь-яку країну” тому, як зберігати ліси. У вівторок бразильський лідер уточнив, що міг би розглянути можливість прийняття такої допомоги тільки після відмови президента Франції Еммануеля Макрона від звинувачень у брехні на свою адресу.

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