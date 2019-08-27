Apple виділить кошти на подолання наслідків пожеж в Амазонії

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Генеральний директор корпорації Apple Тім Кук висловив стурбованість у зв’язку з бурхливими пожежами в лісах Амазонії і заявив, що його компанія виділить кошти на їх порятунок. Про це повідомляється у офіційному мікроблозі гендиректора Apple у Twitter, передає УНН.