Apple виділить кошти на подолання наслідків пожеж в Амазонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Генеральний директор корпорації Apple Тім Кук висловив стурбованість у зв’язку з бурхливими пожежами в лісах Амазонії і заявив, що його компанія виділить кошти на їх порятунок. Про це повідомляється у офіційному мікроблозі гендиректора Apple у Twitter, передає УНН.
“Згубно спостерігати за тим, як вогонь охоплює і руйнує тропічні ліси Амазонії, які є однією з найважливіших у світі екосистем, — написав він у понеділок на своїй сторінці в Twitter. — Apple пожертвує кошти на збереження їх біологічного різноманіття та відновлення незамінних лісів Амазонії в Латинській Америці”.
Нагадаємо, раніше лідери країн Групи семи (G7) на саміті, який пройшов з 24-26 серпня у французькому Біарріце, оголосили про виділення 20 млн євро (приблизно 22 млн доларів) в якості допомоги в ліквідації пожеж в Амазонії, але, попри це, президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився від цих коштів.
За даними бразильського Національного інституту космічних досліджень, з січня по серпень пожежі знищили більше 1,8 млн гектарів лісів Амазонії, розташованих на території цієї країни, що становить приблизно 0,44% території біома. При цьому найбільші втрати від пожеж Амазонія понесла в березні, коли згоріло понад півмільйона гектарів її території. Загальна кількість зафіксованих супутниками вогнищ загоряння в країні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 85%, перевищивши 22 серпня позначку в 76 тис.
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На тлі поширення вогню в бразильському суспільстві стала лунати критика на адресу президента країни Жаїра Болсонару і уряду в зв’язку з тим, що вони не приділяють достатньо уваги охороні навколишнього середовища. У свою чергу влада стверджує, що частина пожеж обумовлена природними сезонними причинами, в той час як інша частина — наслідок навмисних підпалів.
Минулого тижня Болсонару заявив, що у влади немає ресурсів для боротьби з вогнем.
Нагадаємо, лідери країн-членів G7, що зібралися на саміті у Франції, запропонували угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії. У свою чергу президент Болівії попросив лідерів G7 про допомогу в гасінні лісових пожеж.
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