Apple выделит средства на преодоление последствий пожаров в Амазонии

“Губительно наблюдать за тем, как огонь охватывает и разрушает тропические леса Амазонии, которые являются одной из важнейших в мире экосистем, — написал он в понедельник на своей странице в Twitter. — Apple пожертвует средства на сохранение их биологического разнообразия и восстановления незаменимых лесов Амазонии в Латинской Америке”.

Напомним, ранее лидеры стран Группы семи (G7) на саммите, который прошел с 24-26 августа во французском Биаррице, объявили о выделении 20 млн евро (примерно 22 млн долларов) в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии, но, несмотря на это, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от этих средств.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории этой страны, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело более полумиллиона гектаров его территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.

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На фоне распространения огня в бразильском обществе стала наростать критика в адрес президента страны Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена ​​естественными сезонными причинами, в то время как другая часть — следствие умышленных поджогов.

На прошлой неделе Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с огнем.

Напомним, лидеры стран-членов G7, собравшиеся на саммите во Франции, предложили соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии. В свою очередь президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров.

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