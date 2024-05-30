Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину
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Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину
По словам главы Днепропетровской ОВА, под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская громады.
Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии
Министерство иностранных дел Украины осудило недружественные и искаженные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о событиях в Украине. В ведомстве призвали грузинских политиков воздержаться от повторения российских заявлений об Украине.
Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times
Зеленский и Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности перед саммитом мира в Швейцарии, символизирующее поддержку Киева на фоне напряженности в отношениях между двумя странами.
В Украине завтра не планируют отключать свет
По данным "Укрэнерго", стабилизационных отключений электроэнергии в Украине 31 мая не планируется, но если ситуация в энергосистеме изменится, будут объявлены меры по ограничению потребления.
С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии
По данным британского правительства, с начала войны в Украине было убито или ранено более 465 000 российских солдат.
БЭБ сообщило о разоблачении таможенников, которые способствовали "серому" экспорту в Одесской области
Установлено, что должностные лица таможенных постов Одесской таможни на основании документов, содержавших ложные сведения, выдали компании-экспортеру сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции.
В Николаевской области руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате более 2 миллионов гривен
Руководителя оборонного предприятия на Николаевщине подозревают в растрате более двух миллионов гривен. Мужчине может угрожать до 12 лет лишения свободы.
Минобороны за неделю зарегистрировало 16 новых образцов вооружения и военной техники
Министерство обороны Украины на прошлой неделе зарегистрировало 16 новых видов оружия и военной техники и кодифицировало еще 23 вида.
Операция ГУР в Крыму: поражены 4 катера "тунец" 2 из них уничтожены
В результате спецоперации Главного разведывательного управления Украины в оккупированном Крыму были подбиты 4 российских катера-разведчика, 2 из которых были уничтожены.
Суд оставил экс заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который подозревается в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн.