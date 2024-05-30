Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину

В течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину. Бил и дронами-камикадзе, и артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

По словам головинова, под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская общины.

"Поврежденное промышленное предприятие. Там произошел пожар-огонь спасатели укротили. Изуродованы инфраструктурный объект, 3 частных дома и 2 хозяйственных сооружения. Избиты 4 грузовика. Задело линию электропередач и газопровод. Погибших и пострадавших нет", - сообщил Лысак.

На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач