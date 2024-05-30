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Бив дронами-камікадзе і артилерією: протягом дня ворог зо два десятки разів атакував Нікопольщину

Київ • УНН

 • 22115 перегляди

За словами голови Дніпропетровської ОВА, під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

Протягом дня ворог зо два десятки разів атакував Нікопольщину. Бив і дронами-камікадзе, і артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

За словами голови ОВА, під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

"Пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа – вогонь рятувальники приборкали. Понівечені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. Побиті 4 вантажівки. Зачепило лінію електропередач і газогін. Загиблих та постраждалих немає", - повідомив Лисак.

На Дніпропетровщині ППО збила 7 ворожих БпЛА, уламки якого пошкодили житловий будинок та лінію електропередач 30.05.24, 07:53 • 27645 переглядiв

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