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Биатлонисты принесли Украине первое золото ЕЮОФ-2025

Киев  •  УНН

 • 2489 просмотра

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Виктория Хвостенко и Тарас Тарасюк победили в одиночной смешанной эстафете с результатом 40:20.7. Украинский дуэт показал лучшую стрельбу, использовав лишь 3 дополнительных патрона на 40 мишеней.

Украинские биатлонисты Виктория Хвостенко и Тарас Тарасюк стали чемпионами XVII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля - 2025 в Грузии, принеся Украине первое золото соревнований, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.

Детали

Так в грузинском Бакуриани завершилась одиночная смешанная эстафета - вторая дисциплина в рамках ЕЮОФ-2025.

На протяжении всей дистанции две сборные боролись за лидерство - Украины и Чехии. Украинская команда была представлена Викторией Хвостенко и Тарасом Тарасюком.

Сорт медали определился лишь на заключительной стрельбе, когда на огневой рубеж приехали представители Чехии и Украины. Тарас Тарасюк закрыл пять мишеней с помощью двух дополнительных патронов, в то же время его сопернику для этого понадобилось использовать все три дополнительных патрона.

Финишную прямую украинец пересек первым, празднуя со своей напарницей победу с результатом 40:20.7. Украинский дуэт стал лучшим по качеству стрельбы - всего три дополнительных патрона на 40 мишеней.

"Первое "золото" ЕЮОФ-2025 и третья медаль в целом для украинской сборной", - отметили в НОК.

Серебряными призерами с отставанием +16.8 стала команда Чехии. Бронза у команды Италии (+1:00.6).

Шорт-трекистка Хохелько получила первую медаль для Украины на ЕЮОФ-202510.02.25, 11:42 • 20424 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
italiyaИталия
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия

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