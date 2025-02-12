Биатлонисты принесли Украине первое золото ЕЮОФ-2025
Киев • УНН
Виктория Хвостенко и Тарас Тарасюк победили в одиночной смешанной эстафете с результатом 40:20.7. Украинский дуэт показал лучшую стрельбу, использовав лишь 3 дополнительных патрона на 40 мишеней.
Украинские биатлонисты Виктория Хвостенко и Тарас Тарасюк стали чемпионами XVII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля - 2025 в Грузии, принеся Украине первое золото соревнований, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.
Детали
Так в грузинском Бакуриани завершилась одиночная смешанная эстафета - вторая дисциплина в рамках ЕЮОФ-2025.
На протяжении всей дистанции две сборные боролись за лидерство - Украины и Чехии. Украинская команда была представлена Викторией Хвостенко и Тарасом Тарасюком.
Сорт медали определился лишь на заключительной стрельбе, когда на огневой рубеж приехали представители Чехии и Украины. Тарас Тарасюк закрыл пять мишеней с помощью двух дополнительных патронов, в то же время его сопернику для этого понадобилось использовать все три дополнительных патрона.
Финишную прямую украинец пересек первым, празднуя со своей напарницей победу с результатом 40:20.7. Украинский дуэт стал лучшим по качеству стрельбы - всего три дополнительных патрона на 40 мишеней.
"Первое "золото" ЕЮОФ-2025 и третья медаль в целом для украинской сборной", - отметили в НОК.
Серебряными призерами с отставанием +16.8 стала команда Чехии. Бронза у команды Италии (+1:00.6).
Шорт-трекистка Хохелько получила первую медаль для Украины на ЕЮОФ-202510.02.25, 11:42 • 20424 просмотра