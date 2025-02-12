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Біатлоністи принесли Україні перше золото ЄЮОФ-2025

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Вікторія Хвостенко і Тарас Тарасюк перемогли в одиночній змішаній естафеті з результатом 40:20.7. Український дует показав найкращу стрільбу, використавши лише 3 додаткових патрони на 40 мішеней.

Українські біатлоністи Вікторія Хвостенко і Тарас Тарасюк стали чемпіонами XVII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю - 2025 в Грузії, принісши Україні перше золото змагань, пише УНН з посиланням на дані НОК України.

Деталі

Так у грузинському Бакуріані завершилася одиночна змішана естафета - друга дисципліна в межах ЄЮОФ-2025.

Упродовж усієї дистанції дві збірні боролися за лідерство - України та Чехії. Українська команда була представлена Вікторією Хвостенко і Тарасом Тарасюком.

Ґатунок медалі визначився лише на заключній стрільбі, коли на вогневий рубіж приїхали представники Чехії та України. Тарас Тарасюк закрив п'ять мішеней за допомогою двох додаткових патронів, в той самий час його суперникові для цього знадобилося використати усі три додаткових патрони.

Фінішну пряму українець перетнув першим, святкуючи зі своєю напарницею перемогу з результатом 40:20.7. Український дует став найкращим за якістю стрільби - лише три додаткових патрони на 40 мішеней.

"Перше "золото" ЄЮОФ-2025 і третя медаль загалом для української збірної", - зазначили у НОК.

Срібними призерами з відставанням +16.8 стала команда Чехії. Бронза у команди Італії (+1:00.6).

Шорт-трекістка Хохелько здобула першу медаль для України на ЄЮОФ-202510.02.25, 11:42 • 22864 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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