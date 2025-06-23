Безугла заговорила про "карму", на этот раз в адрес Тараса Тополи, квартира которого повреждена обстрелом рф

Народный депутат Марьяна Безуглая снова заговорила о "карме", на этот раз в адрес Тараса Тополи, квартира которого была повреждена в результате атаки рф 23 июня. Об этом она написала в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Крепость Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне. Фейковая служба — настоящая война. Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, "порешал" ли ты в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма"", - говорится в сообщении.

Дополнение

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил о попадании российской ракеты в его дом в результате обстрелов Киева 23 июня.

Напомним

Недавно народный депутат Марьяна Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко, который погиб в Киеве из-за атаки РФ. Именно его родители провели целый день возле разрушенного подъезда в Соломенском районе столицы, ожидая известий от спасателей.

Пост нардепа вызвал волну возмущения в соцсетях.