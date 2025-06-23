Безугла заговорила про "карму", на этот раз в адрес Тараса Тополи, квартира которого повреждена обстрелом рф

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
07:05 • 8928 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 59821 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 101731 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 83332 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 100599 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 203835 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 141491 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 275168 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 129611 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 140195 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.8м/с
53%
747мм
Популярные новости
россия атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой: 5 пострадавших, последствия обстрела зафиксированы в семи районах города22 июня, 22:36 • 42458 просмотра
Во время атаки Киева поврежден выход со станции метро "Святошин"23 июня, 01:24 • 28883 просмотра
Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых23 июня, 02:21 • 28241 просмотра
Комбинированный удар по Киеву: по меньшей мере 5 погибших, 19 раненых, среди них дети и беременная женщина (видео)04:00 • 18503 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет06:23 • 19790 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 275169 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 331424 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 213132 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 262777 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 144898 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Резников
Пит Хегсетх
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 80714 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 203840 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 82512 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 85160 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 90871 просмотра
Актуальное
НАСАМС
9К720 Искандер
Northrop Grumman B-2 Spirit
F-16 Fighting Falcon
Фокс Ньюс

Безугла заговорила про "карму", на этот раз в адрес Тараса Тополи, квартира которого повреждена обстрелом рф

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

Нардеп Марьяна Безугла снова использовала термин "карма", на этот раз в отношении Тараса Тополи, чья квартира повреждена российским обстрелом. Безугла обвинила певца в "фейковой службе" после его сообщения о повреждении жилья.

Безугла заговорила про "карму", на этот раз в адрес Тараса Тополи, квартира которого повреждена обстрелом рф

Народный депутат Марьяна Безуглая снова заговорила о "карме", на этот раз в адрес Тараса Тополи, квартира которого была повреждена в результате атаки рф 23 июня. Об этом она написала в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Крепость Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне. Фейковая служба — настоящая война. Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, "порешал" ли ты в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма"", - говорится в сообщении.

Дополнение

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил о попадании российской ракеты в его дом в результате обстрелов Киева 23 июня.

Напомним

Недавно народный депутат Марьяна Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко, который погиб в Киеве из-за атаки РФ. Именно его родители провели целый день возле разрушенного подъезда в Соломенском районе столицы, ожидая известий от спасателей.

Пост нардепа вызвал волну возмущения в соцсетях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9