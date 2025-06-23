Безугла заговорила про "карму", цього разу на адресу Тараса Тополі, квартиру якого пошкоджено обстрілом рф

Народна депутатка Мар’яна Безугла знов заговорила про "кармою" цього разу - на адресу Тараса Тополі, квартиру якого пошкоджено в наслідок атаки рф 23 червня. Про це вона написала у Telegram, пише УНН.

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"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма"", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Відомий український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив про влучання російської ракети в його будинок внаслідок обстрілів Києва 23 червня.

Нагадаємо

Нещодавно народна депутатка Мар'яна Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка який загинув у Києві через атаку рф. Саме його батьки провели цілий день біля зруйнованого під'їзду у Солом'янському районі столиці, чекаючи на звістки від рятувальників.

Пост нардепки викликав хвилю обурення в соцмережах.