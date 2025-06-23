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Безугла заговорила про "карму", цього разу на адресу Тараса Тополі, квартиру якого пошкоджено обстрілом рф

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

Нардепка Мар'яна Безугла знову використала термін "карма", цього разу щодо Тараса Тополі, чию квартиру пошкоджено російським обстрілом. Безугла звинуватила співака у "фейковій службі" після його повідомлення про пошкодження житла.

Безугла заговорила про "карму", цього разу на адресу Тараса Тополі, квартиру якого пошкоджено обстрілом рф

Народна депутатка Мар’яна Безугла знов заговорила про "кармою" цього разу - на адресу Тараса Тополі, квартиру якого пошкоджено в наслідок атаки рф 23 червня. Про це вона написала у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма"", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Відомий український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив про влучання російської ракети в його будинок внаслідок обстрілів Києва 23 червня.

Нагадаємо

Нещодавно народна депутатка Мар'яна Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка який загинув у Києві через атаку рф. Саме його батьки провели цілий день біля зруйнованого під'їзду у Солом'янському районі столиці, чекаючи на звістки від рятувальників.

Пост нардепки викликав хвилю обурення в соцмережах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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