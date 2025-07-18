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Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
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Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
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Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств

Киев • УНН

 • 10600 просмотра

Запрет маркетинговых договоров между аптеками и производителями лекарств с 1 марта 2025 года негативно влияет на малых производителей, которые потеряли инструменты продвижения. Это также может привести к тенизации рынка и уменьшению рабочих мест.

Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств

Запрет на маркетинговые договоры между аптеками и производителями лекарственных средств, введенный с 1 марта 2025 года, негативно влияет на малых производителей лекарств. Они потеряли инструменты продвижения продукции, а значит, это сузило и возможности их развития. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заместитель директора по коммерческим вопросам компании "Фармис" Сергей Кощавец.

Сегодня, могу сказать, что нам, как маленькому предприятию, очень трудно конкурировать с крупными компаниями 

– отметил Кощавец.

Он пояснил, что малые производители менее узнаваемы, и без маркетинговой поддержки им чрезвычайно сложно продвигать свою продукцию конечному потребителю. Полный запрет на заключение маркетинговых договоров между аптеками и производителями лишил представителей малого фармацевтического бизнеса возможности использовать этот инструмент для роста.

Наши компании менее узнаваемы среди крупных компаний, и если мы не будем иметь маркетинга, то будет очень сложно их продвигать 

– отметил предприниматель.

В то же время Кощавец добавил, что сам запрет маркетинга не решает проблему высоких цен на лекарства, как это декларировалось инициаторами изменений регулирования фармрынка. При этом из-за потери инвестиций и инструментов конкуренции страдают также пациенты. Ведь, по его словам, маркетинг – это не только реклама, но и источник информации для пациента о тех или иных лекарствах.

Пациент может пострадать. Это также логично: если меньше информирования, то больше самолечения 

– пояснил Кощавец.

Он отметил, что для реального снижения цен на препараты стоит использовать другие механизмы.

Она (запрет маркетинга – ред.) никак не приведет к уменьшению цен в аптеках. Потому что у нас есть чистые механизмы, реферирование и декларирование цен. И, в первую очередь, надо в этом поле искать ответы 

– подчеркнул Кощавец.

Кроме того, что запрет маркетинга бьет по аптекам и малым производителям, по мнению Кощавца, он порождает большой риск возникновения теневых схем на фармацевтическом рынке.

Если мы не будем иметь маркетинг, это может привести к риску серых схем и тенизации рынка. Крупные компании все равно будут искать неформальные, непрозрачные каналы влияния 

– предостерегает предприниматель.

Отдельная проблема – это уменьшение рабочих мест, что приводит к снижению активности в экономике. Падение доходов от маркетинга означает потерю ресурсов для зарплат, развития и социальных программ, а также снижение доходов государства в виде недополученных налогов от маркетинга, которые уплачивали аптеки.

Параллельно Кощавец предложил обратить внимание на опыт Европейского Союза, где в большинстве стран-членов маркетинг разрешен и имеет четкое регулирование.

На сегодня есть европейская практика, она довольно успешна, и нам нужно равняться на нее. Например, Германия – аптечные сети могут получать до 10% маркетинга, Польша – 12%, Франция – 10% 

– рассказал предприниматель.

Он убежден, что для Украины, которая сейчас находится в условиях полномасштабной войны, любые ограничения рынков, приносящих доходы государству, должны быть умеренными.

Если мы говорим о развитии бизнеса, то 15% (маркетинга – ред.) – это очень приятный и нормальный процент. Если мы говорим о нашей стране в условиях войны – нужно сделать 15%, чтобы мы в этом круге работали 

– отметил Кощавец.

Добавим

Пятый месяц фармацевтический рынок работает без четких правил после запрета маркетинговых договоров, что не привело к снижению цен на лекарства. Мониторинг показывает, что цены остались на уровне февраля 2025 года, а некоторые препараты даже выросли в цене.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
Европейский Союз
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