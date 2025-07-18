$41.870.05
48.450.07
ukenru
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:59 • 178 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:38 • 5028 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
13:33 • 16168 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
12:44 • 29683 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
11:59 • 31776 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
11:37 • 41855 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
10:40 • 144830 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 107092 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
18 липня, 05:41 • 104043 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 329947 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
75%
744мм
Популярнi новини
Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату18 липня, 05:33 • 108035 перегляди
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Ексклюзив
18 липня, 07:08 • 85235 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18 липня, 08:28 • 77145 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 76790 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 46229 перегляди
Публікації
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових14:37 • 10253 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 77488 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу10:40 • 144821 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 329943 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 241823 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ігнат Юрій Робертович
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Естонія
Реклама
УНН Lite
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 46775 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 104157 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 112229 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 225716 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 283505 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Північний потік — 2

Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків

Київ • УНН

 • 16192 перегляди

Заборона маркетингових договорів між аптеками та виробниками ліків з 1 березня 2025 року негативно впливає на малих виробників, які втратили інструменти просування. Це також може призвести до тінізації ринку та зменшення робочих місць.

Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків

Заборона маркетингових договорів між аптеками та виробниками лікарських засобів, яка була запроваджена з 1 березня 2025 року, негативно впливає на малих виробників ліків. Вони втратили інструменти просування продукції, а отже це звузило і можливості їхнього розвитку. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів заступник директора з комерційних питань компанії "Фарміс" Сергій Кощавець.

Сьогодні, можу сказати, що нам, як маленькому підприємству, дуже важко конкурувати з великими компаніями 

– зазначив Кощавець.

Він пояснив, що малі виробники менш впізнавані, і без маркетингової підтримки їм надзвичайно складно просувати свою продукцію кінцевому споживачу. Повна заборона на укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками позбавила представників малого фармацевтичного бізнесу можливості використовувати цей інструмент для зростання.

Наші компанії менш впізнавані серед великих компаній, і якщо ми не будемо мати маркетингу, то буде дуже складно їх просувати 

– зазначив підприємець.

Водночас Кощавець додав, що сама заборона маркетингу не вирішує проблему високих цін на ліки, як це декларувалося ініціаторами змін регулювання фармринку. При цьому через втрату інвестицій та інструментів конкуренції страждають також пацієнти. Адже, за його словами, маркетинг – це не лише реклама, а й джерело інформації для пацієнта про ті чи інші ліки.

Пацієнт може постраждати. Це також логічно: якщо менше інформування, то більше самолікування 

– пояснив Кощавець.

Він зазначив, що для реального зниження цін на препарати варто використовувати інші механізми.

Вона (заборона маркетингу – ред.) ніяк не призведе до зменшення цін в аптеках. Тому що у нас є чисті механізми, реферування і декларування цін. І, в першу чергу, треба в цьому полі шукати відповіді 

– наголосив Кощавець.

Окрім того, що заборона маркетингу бʼє по аптеках та малих виробниках, на думку Кощавця, вона породжує великий ризик виникнення тіньових схем на фармацевтичному ринку.

Якщо ми не будемо мати маркетинг, це може призвести до ризику сірих схем і тінізації ринку. Великі компанії все одно будуть шукати неформальні, непрозорі канали впливу 

– застерігає підприємець.

Окрема проблема – це зменшення робочих місць, що призводить до зниження активності в економіці. Падіння доходів від маркетингу означає втрату ресурсів для зарплат, розвитку і соціальних програм, а також зниження доходів держави у вигляді недоотриманих податків від маркетингу, які сплачували аптеки.

Паралельно Кощавець запропонував звернути увагу на досвід Європейського Союзу, де у більшості країн-членів маркетинг дозволений і має чітке регулювання.

На сьогодні є європейська практика, вона доволі успішна, і нам потрібно рівнятися на неї. Наприклад, Німеччина – аптечні мережі можуть отримувати до 10% маркетингу, Польща – 12%, Франція – 10% 

– розповів підприємець.

Він переконаний, що для України, яка наразі перебуває в умовах повномасштабної війни, будь які обмеження ринків, що приносять доходи державі, мають бути помірними.

Якщо ми говоримо про розвиток бізнесу, то 15% (маркетингу – ред.) – це дуже приємний і нормальний відсоток. Якщо ми говоримо про нашу країну в умовах війни – потрібно зробити 15%, щоб ми в цьому колі працювали 

– зазначив Кощавець.

Додамо

П'ятий місяць фармацевтичний ринок працює без чітких правил після заборони маркетингових договорів, що не призвело до зниження цін на ліки. Моніторинг показує, що ціни залишилися на рівні лютого 2025 року, а деякі препарати навіть зросли в ціні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'я
Європейський Союз
Франція
Німеччина
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9