Эксклюзив
12:55 • 1518 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 7074 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 3870 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 11783 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 31262 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 41038 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 44613 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 69497 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 172333 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 72099 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Берлин отказывается от идеи отправки войск в Украину: скандальные заявления министра вызвали волну дискуссий

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оправдывается из-за интерпретаций его слов относительно возможной отправки Бундесвера в Украину. Он подчеркнул, что никаких решений о дислокации войск не принято, а его комментарии были вырваны из контекста.

Берлин отказывается от идеи отправки войск в Украину: скандальные заявления министра вызвали волну дискуссий

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль вынужден оправдываться после собственных слов, которые вызвали шквал интерпретаций относительно возможной отправки Бундесвера в Украину. Он подчеркнул, что "никаких решений о дислокации войск в Украине не принято" и что его комментарии были вырваны из контекста.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Ранее Вадефуль в интервью заявил, что немецкая армия уже перегружена, в частности из-за создания боевой бригады в Литве. Его фраза о том, что "дополнительное размещение войск в Украине может стать чрезмерным вызовом", была воспринята как намек на готовность Берлина к такому сценарию.

Это вызвало громкую реакцию в немецком политикуме и за рубежом. Дискуссия о потенциальном размещении войск НАТО в Украине возникла на фоне переговоров о будущих гарантиях безопасности для Киева после окончания войны. Москва уже предупредила, что категорически не признает такого формата.

Заявления министра прозвучали накануне важной встречи в Вашингтоне с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров. Вадефуль, находясь с визитом в Азии, впоследствии подчеркнул, что окончательное слово относительно возможных дислокаций имеет министр обороны Борис Писториус.

В Германии тем временем продолжаются жаркие дебаты – как усилить армию и стоит ли возобновить призыв на фоне угрозы со стороны России.

Напомним

В Германии возникла дискуссия относительно возможного участия страны в миротворческой миссии в Украине. Канцлер Фридрих Мерц не исключает такой возможности, но общество и политики разделились во мнениях.

Степан Гафтко

