Берлин отказывается от идеи отправки войск в Украину: скандальные заявления министра вызвали волну дискуссий

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оправдывается из-за интерпретаций его слов относительно возможной отправки Бундесвера в Украину. Он подчеркнул, что никаких решений о дислокации войск не принято, а его комментарии были вырваны из контекста.
Ранее Вадефуль в интервью заявил, что немецкая армия уже перегружена, в частности из-за создания боевой бригады в Литве. Его фраза о том, что "дополнительное размещение войск в Украине может стать чрезмерным вызовом", была воспринята как намек на готовность Берлина к такому сценарию.
Это вызвало громкую реакцию в немецком политикуме и за рубежом. Дискуссия о потенциальном размещении войск НАТО в Украине возникла на фоне переговоров о будущих гарантиях безопасности для Киева после окончания войны. Москва уже предупредила, что категорически не признает такого формата.
Заявления министра прозвучали накануне важной встречи в Вашингтоне с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров. Вадефуль, находясь с визитом в Азии, впоследствии подчеркнул, что окончательное слово относительно возможных дислокаций имеет министр обороны Борис Писториус.
В Германии тем временем продолжаются жаркие дебаты – как усилить армию и стоит ли возобновить призыв на фоне угрозы со стороны России.
В Германии возникла дискуссия относительно возможного участия страны в миротворческой миссии в Украине. Канцлер Фридрих Мерц не исключает такой возможности, но общество и политики разделились во мнениях.