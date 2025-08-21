Берлин отказывается от идеи отправки войск в Украину: скандальные заявления министра вызвали волну дискуссий

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль вынужден оправдываться после собственных слов, которые вызвали шквал интерпретаций относительно возможной отправки Бундесвера в Украину. Он подчеркнул, что "никаких решений о дислокации войск в Украине не принято" и что его комментарии были вырваны из контекста.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Ранее Вадефуль в интервью заявил, что немецкая армия уже перегружена, в частности из-за создания боевой бригады в Литве. Его фраза о том, что "дополнительное размещение войск в Украине может стать чрезмерным вызовом", была воспринята как намек на готовность Берлина к такому сценарию.

Это вызвало громкую реакцию в немецком политикуме и за рубежом. Дискуссия о потенциальном размещении войск НАТО в Украине возникла на фоне переговоров о будущих гарантиях безопасности для Киева после окончания войны. Москва уже предупредила, что категорически не признает такого формата.

Заявления министра прозвучали накануне важной встречи в Вашингтоне с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров. Вадефуль, находясь с визитом в Азии, впоследствии подчеркнул, что окончательное слово относительно возможных дислокаций имеет министр обороны Борис Писториус.

В Германии тем временем продолжаются жаркие дебаты – как усилить армию и стоит ли возобновить призыв на фоне угрозы со стороны России.

Напомним

В Германии возникла дискуссия относительно возможного участия страны в миротворческой миссии в Украине. Канцлер Фридрих Мерц не исключает такой возможности, но общество и политики разделились во мнениях.