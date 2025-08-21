Берлін відхрещується від ідеї відправки військ в Україну: скандальні заяви міністра спричинили хвилю дискусій
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виправдовується через інтерпретації його слів щодо можливого відправлення Бундесверу в Україну. Він наголосив, що жодних рішень про дислокацію військ не ухвалено, а його коментарі були вирвані з контексту.
Раніше Вадефуль в інтерв’ю заявив, що німецька армія вже перевантажена, зокрема через створення бойової бригади в Литві. Його фраза про те, що "додаткове розміщення військ в Україні може стати надмірним викликом", була сприйнята як натяк на готовність Берліна до такого сценарію.
Це викликало гучну реакцію в німецькому політикумі та за кордоном. Дискусія про потенційне розміщення військ НАТО в Україні виникла на тлі переговорів про майбутні гарантії безпеки для Києва після закінчення війни. москва вже попередила, що категорично не визнає такого формату.
Заяви міністра пролунали напередодні важливої зустрічі у Вашингтоні за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів. Вадефуль, перебуваючи з візитом в Азії, згодом наголосив, що остаточне слово щодо можливих дислокацій має міністр оборони Борис Пісторіус.
У Німеччині тим часом тривають палкі дебати – як посилити армію та чи варто відновити призов на тлі загрози з боку росії.
У Німеччині виникла дискусія щодо можливої участі країни у миротворчій місії в Україні. Канцлер Фрідріх Мерц не виключає такої можливості, але суспільство та політики розділилися в думках.