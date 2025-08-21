$41.380.02
Ексклюзив
12:55 • 1612 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 7452 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 4050 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 11929 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 31548 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 41289 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 44854 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 69697 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 172742 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72165 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Берлін відхрещується від ідеї відправки військ в Україну: скандальні заяви міністра спричинили хвилю дискусій

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виправдовується через інтерпретації його слів щодо можливого відправлення Бундесверу в Україну. Він наголосив, що жодних рішень про дислокацію військ не ухвалено, а його коментарі були вирвані з контексту.

Берлін відхрещується від ідеї відправки військ в Україну: скандальні заяви міністра спричинили хвилю дискусій

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль змушений виправдовуватися після власних слів, які викликали шквал інтерпретацій щодо можливого відправлення Бундесверу в Україну. Він наголосив, що "жодних рішень про дислокацію військ в Україні не ухвалено" та що його коментарі були вирвані з контексту.

Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Раніше Вадефуль в інтерв’ю заявив, що німецька армія вже перевантажена, зокрема через створення бойової бригади в Литві. Його фраза про те, що "додаткове розміщення військ в Україні може стати надмірним викликом", була сприйнята як натяк на готовність Берліна до такого сценарію.

Це викликало гучну реакцію в німецькому політикумі та за кордоном. Дискусія про потенційне розміщення військ НАТО в Україні виникла на тлі переговорів про майбутні гарантії безпеки для Києва після закінчення війни. москва вже попередила, що категорично не визнає такого формату.

Заяви міністра пролунали напередодні важливої зустрічі у Вашингтоні за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів. Вадефуль, перебуваючи з візитом в Азії, згодом наголосив, що остаточне слово щодо можливих дислокацій має міністр оборони Борис Пісторіус.

У Німеччині тим часом тривають палкі дебати – як посилити армію та чи варто відновити призов на тлі загрози з боку росії.

Нагадаємо

У Німеччині виникла дискусія щодо можливої участі країни у миротворчій місії в Україні. Канцлер Фрідріх Мерц не виключає такої можливості, але суспільство та політики розділилися в думках.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
The Guardian
Бундесвер
НАТО
Вашингтон
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Литва
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ