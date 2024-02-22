Бербок призвала рф немедленно прекратить войну в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала министра иностранных дел рф сергея лаврова немедленно прекратить войну россии против Украины на встрече G20 в Бразилии.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала главу МИД рф сергея лаврова к прекращению войны россии против Украины на встрече министров иностранных дел стран Большой двадцатки (G20) в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa, пишет УНН.
Детали
"Если вам дороги человеческие жизни, если вам дорог ваш собственный народ, российские дети и молодежь, вы должны немедленно прекратить эту войну", - заявила глава МИД Германии, обращаясь непосредственно к своему российскому коллеге сергею лаврову, который сидел через два места слева от нее, уточняет агентство.
Если бы россия прекратила эту войну сейчас, то завтра путь к миру и справедливости был бы широко открыт,
Она предположила, что Бразилия, расположенная за 10 000 километров от Украины, может воспринимать угрозу безопасности иначе, чем страны Европы, однако война рф "побуждает всех нас решительно защищать основные принципы, которые защищают всех нас: Устав ООН, международное право и права человека". Поскольку эти принципы защищают все нации, в независимости от их численности и места проживания, "российская агрессия - это больше, чем просто региональный конфликт.
Если мы хотим построить справедливый мир, мы должны бороться с войнами и кризисами вместе. Решительно, уважительно и с готовностью к самоанализу,
Напомним
Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (ХДС) призвал к четкому заявлению о поставках Германией крылатых ракет Taurus в предложении коалиционных фракций по дальнобойным системам вооружения для Украины.
Бербок призвала рф немедленно прекратить войну в Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала министра иностранных дел рф сергея лаврова немедленно прекратить войну россии против Украины на встрече G20 в Бразилии.
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