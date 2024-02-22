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Бербок закликала рф негайно припинити війну в Україні

Бербок закликала рф негайно припинити війну в Україні

Київ • УНН

 • 54066 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міністра закордонних справ рф сергія лаврова негайно припинити війну росії проти України на зустрічі G20 у Бразилії.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала главу МЗС рф сергія лаврова до припинення війни росії проти України на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє DW із посиланням на агентство dpa, пише УНН.

Деталі

"Якщо вам дороги людські життя, якщо вам дорогий ваш власний народ, російські діти й молодь, ви повинні негайно припинити цю війну", - заявила глава МЗС Німеччини, звертаючись безпосередньо до свого російського колеги сергія лаврова, який сидів через два місця зліва від неї, уточнює агентство.

Якби росія припинила цю війну зараз, то завтра шлях до миру і справедливості був би широко відкритий,

- заявила Бербок.

Вона припустила, що Бразилія, що розташована за 10 000 кілометрів від України, може сприймати загрозу безпеці інакше, ніж країни Європи, а проте війна рф "спонукає всіх нас рішуче захищати основні засади, які захищають всіх нас: Статут ООН, міжнародне право і права людини". Оскільки ці принципи захищають всі нації, в незалежності від їх чисельності та місця проживання, "російська агресія - це більше, ніж просто регіональний конфлікт.

Якщо ми хочемо побудувати справедливий світ, ми повинні боротися з війнами та кризами разом. Рішуче, шанобливо та з готовністю до самоаналізу,

- додала Бербок.

Нагадаємо

Голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттген (ХДС) закликав до чіткої заяви про постачання Німеччиною крилатих ракет Taurus у пропозиції коаліційних фракцій щодо далекобійних систем озброєння для України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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