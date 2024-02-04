Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Администрация президента США Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения помощи Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении, передает УНН.

Детали

Мы решительно против этого приема, который не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины... а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям говорится в распространенном заявлении.

Как отметила Жан-Пьер, Белый дом "месяцами работает с двухпартийной группой сенаторов", чтобы достичь соглашения по законопроекту о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и о защите границы, который позволил бы выделить новые средства Украине и Израилю.

Контекст

В субботу спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в письме к конгрессменам сообщил, что палата на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине и проголосует за него.

Законопроект, который конгрессмены должны рассмотреть на следующей неделе, предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.

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