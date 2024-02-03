Военно-воздушные и космические силы США объявят о планах масштабной реорганизации 12 февраля

Politico: США проведут реформу военно-воздушных и военно-космических сил

Военно-воздушные силы и Военно-космические силы США завершают разработку планов масштабной реорганизации. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщила газета Politico, передает УНН.

Детали

Ожидается, что ВВС объявят о своих дальнейших планах 12 февраля на симпозиуме по военным действиям Ассоциации воздушно-космических сил в Колорадо. По словам двух советников, многие детали еще не прояснены, пока решаются вопросы базирования указывается в сообщении.

Отмечается, что после объявления плана некоторые командования ВВС страны будут консолидированы, а формирования бомбардировочной и истребительной авиации интегрируются в единую часть.

Дополнение

Недавно стало известно, что ВВС США используют цифровые технологии проектирования и конструирования при разработке и испытаниях нового бомбардировщика - носителя ядерного оружия с помощью симуляторов с применением искусственного интеллекта.

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