Військово-повітряні та космічні сили США оголосять про плани масштабної реорганізації 12 лютого
Київ • УНН
Військово-повітряні та космічні сили США завершують розробку планів щодо об'єднання деяких командувань та інтеграції бомбардувальної і винищувальної авіації в єдиний підрозділ в рамках масштабної реорганізації, про яку буде оголошено 12 лютого.
Politico: США проведуть реформу військово-повітряних та військово-космічних сил
Військово-повітряні сили та Військово-космічні сили США завершують розробку планів масштабної реорганізації. Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомила газета Politico, передає УНН.
Деталі
Очікується, що ВПС оголосять про свої подальші плани 12 лютого на симпозіумі з воєнних дій Асоціації повітряно-космічних сил у Колорадо. За словами двох радників, багато деталей ще не прояснено, поки вирішуються питання базування
Зазначається, що після оголошення плану деякі командування ВПС країни будуть консолідовані, а формування бомбардувальної та винищувальної авіації інтегруються до єдиної частини.
Доповнення
Нещодавно стало відомо, що ВПС США використовують цифрові технології проєктування та конструювання під час розробки та випробуваннях нового бомбардувальника — носія ядерної зброї за допомогою симуляторів із застосуванням штучного інтелекту.
Космічні сили США відклали запуск секретного космічного літака на 10 грудня04.12.23, 04:20 • 27379 переглядiв