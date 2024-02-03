Військово-повітряні та космічні сили США оголосять про плани масштабної реорганізації 12 лютого

Politico: США проведуть реформу військово-повітряних та військово-космічних сил

Військово-повітряні сили та Військово-космічні сили США завершують розробку планів масштабної реорганізації. Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомила газета Politico, передає УНН.

Деталі

Очікується, що ВПС оголосять про свої подальші плани 12 лютого на симпозіумі з воєнних дій Асоціації повітряно-космічних сил у Колорадо. За словами двох радників, багато деталей ще не прояснено, поки вирішуються питання базування