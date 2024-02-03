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Військово-повітряні та космічні сили США оголосять про плани масштабної реорганізації 12 лютого

Військово-повітряні та космічні сили США оголосять про плани масштабної реорганізації 12 лютого

Київ • УНН

 • 97829 перегляди

Військово-повітряні та космічні сили США завершують розробку планів щодо об'єднання деяких командувань та інтеграції бомбардувальної і винищувальної авіації в єдиний підрозділ в рамках масштабної реорганізації, про яку буде оголошено 12 лютого.

Politico: США проведуть реформу військово-повітряних та військово-космічних сил

Військово-повітряні сили та Військово-космічні сили США завершують розробку планів масштабної реорганізації. Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомила газета Politico, передає УНН.

Деталі

Очікується, що ВПС оголосять про свої подальші плани 12 лютого на симпозіумі з воєнних дій Асоціації повітряно-космічних сил у Колорадо. За словами двох радників, багато деталей ще не прояснено, поки вирішуються питання базування

вказується в повідомленні.

Зазначається, що після оголошення плану деякі командування ВПС країни будуть консолідовані, а формування бомбардувальної та винищувальної авіації інтегруються до єдиної частини.

Доповнення

Нещодавно стало відомо, що ВПС США використовують цифрові технології проєктування та конструювання під час розробки та випробуваннях нового бомбардувальника — носія ядерної зброї за допомогою симуляторів із застосуванням штучного інтелекту.

Космічні сили США відклали запуск секретного космічного літака на 10 грудня04.12.23, 04:20 • 27379 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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