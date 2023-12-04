Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря

Космические силы США объявили об отсрочке будущего запуска своего неуловимого космического самолета X-37B. Миссия под названием USSF-52 была запланирована на 7 декабря, но теперь перенесена на 10 декабря. Об этом пишет Space.com, передает УНН.

Детали

X-37B будет запущен на борту тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди (KSC) NASA во Флориде. Согласно заявлению Космических сил, причиной изменения даты были изменение графиков запуска и доступность стартового комплекса-39А.

Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками услуг запуска, и вся команда сосредоточена на выполнении успешной миссии сказал бригадный генерал Кристин Панценхаген.

Это будет первый запуск многоразового космического самолета на ракете Falcon Heavy, что имеет значение для его секретной миссии. Пять из шести предыдущих запусков X-37B были осуществлены с использованием ракет Atlas V United Launch Alliance (ULA); один раз был взлет с ракеты Falcon 9.

Во время своей последней миссии X-37B провел 908 дней на орбите, вернувшись на Землю 12 ноября 2022 года.

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