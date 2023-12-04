Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря
Киев • УНН
Неуловимый космический самолет X-37B американских военных отложил свой следующий запуск на три дня. Судя по ракете, на которой он ездит, секретный космический корабль, вероятно, стартует дальше, чем когда-либо прежде.
Космические силы США объявили об отсрочке будущего запуска своего неуловимого космического самолета X-37B. Миссия под названием USSF-52 была запланирована на 7 декабря, но теперь перенесена на 10 декабря. Об этом пишет Space.com, передает УНН.
Детали
X-37B будет запущен на борту тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди (KSC) NASA во Флориде. Согласно заявлению Космических сил, причиной изменения даты были изменение графиков запуска и доступность стартового комплекса-39А.
Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками услуг запуска, и вся команда сосредоточена на выполнении успешной миссии
Это будет первый запуск многоразового космического самолета на ракете Falcon Heavy, что имеет значение для его секретной миссии. Пять из шести предыдущих запусков X-37B были осуществлены с использованием ракет Atlas V United Launch Alliance (ULA); один раз был взлет с ракеты Falcon 9.
Во время своей последней миссии X-37B провел 908 дней на орбите, вернувшись на Землю 12 ноября 2022 года.
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Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря
Неуловимый космический самолет X-37B американских военных отложил свой следующий запуск на три дня. Судя по ракете, на которой он ездит, секретный космический корабль, вероятно, стартует дальше, чем когда-либо прежде.
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