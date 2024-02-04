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Білий дім виступив проти законопроекту про допомогу Ізраїлю без України

Білий дім виступив проти законопроекту про допомогу Ізраїлю без України

Київ • УНН

 • 26196 перегляди

Білий дім виступає проти законопроекту Палати представників про надання додаткової допомоги Ізраїлю в розмірі $17,6 млрд без виділення нових коштів для України.

Адміністрація президента США Джо Байдена виступає проти законопроекту республіканців у палаті представників щодо додаткової допомоги Ізраїлю без виділення допомоги Україні. Про це йдеться у поширеній заяві, передає УНН.

Деталі

Ми рішуче проти цього прийому, який не робить нічого для захисту кордону, ніяк не допомагає народу України… а також відмовляє у гуманітарній допомозі палестинським жителям

йдеться у поширеній заяві.

Як зазначила Жан-П'єр, Білий дім "місяцями працює з двопартійною групою сенаторів", щоб досягти угоди щодо законопроекту про додаткове фінансування на мету національної безпеки та про захист кордону, який дозволив би виділити нові кошти Україні та Ізраїлю.

Контекст

У суботу спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон у листі до конгресменів повідомив, що палата наступного тижня розгляне законопроект про допомогу Ізраїлю на 17,6 мільярда доларів без нової допомоги Україні та проголосує за ним.

Законопроєкт, який конгресмени мають розглянути наступного тижня, пропонує виділити Ізраїлю додаткову підтримку в обсязі 17,6 мільярда доларів у рамках поточного фінансового року до 30 вересня 2024 року.

Військово-повітряні та космічні сили США оголосять про плани масштабної реорганізації 12 лютого03.02.24, 06:36 • 97833 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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