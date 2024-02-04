Білий дім виступив проти законопроекту про допомогу Ізраїлю без України

Адміністрація президента США Джо Байдена виступає проти законопроекту республіканців у палаті представників щодо додаткової допомоги Ізраїлю без виділення допомоги Україні. Про це йдеться у поширеній заяві, передає УНН.

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Ми рішуче проти цього прийому, який не робить нічого для захисту кордону, ніяк не допомагає народу України… а також відмовляє у гуманітарній допомозі палестинським жителям йдеться у поширеній заяві.

Як зазначила Жан-П'єр, Білий дім "місяцями працює з двопартійною групою сенаторів", щоб досягти угоди щодо законопроекту про додаткове фінансування на мету національної безпеки та про захист кордону, який дозволив би виділити нові кошти Україні та Ізраїлю.

Контекст

У суботу спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон у листі до конгресменів повідомив, що палата наступного тижня розгляне законопроект про допомогу Ізраїлю на 17,6 мільярда доларів без нової допомоги Україні та проголосує за ним.

Законопроєкт, який конгресмени мають розглянути наступного тижня, пропонує виділити Ізраїлю додаткову підтримку в обсязі 17,6 мільярда доларів у рамках поточного фінансового року до 30 вересня 2024 року.

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