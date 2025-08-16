$41.450.06
23:06 • 16488 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 26451 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 20830 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 19571 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 22533 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 93389 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 148332 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 81801 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 140805 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55859 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписью

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Белый дом опубликовал фото Трампа и путина в черно-белых тонах с подписью "Цель - всегда мир".

Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписью

Администрация Белого дома опубликовала в соцсети "X" черно-белую фотографию с подписью "Цель - всегда мир", намекнув на приоритетность поиска дипломатических решений даже во времена глобальных вызовов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу Белого дома в соцсети.

Детали

В Белом доме сделали символический шаг, опубликовав на своей официальной странице в соцсети X черно-белое фото, которое сопроводили короткой, но красноречивой подписью: "Цель - всегда мир".

На фото изображен американский президент Дональд Трамп и российский лидер владимир путин во время их встречи на Аляске.

Публикация уже вызвала активное обсуждение в медиа и соцсетях, где пользователи пытаются расшифровать, к кому именно было обращено послание и какие следующие шаги могут стоять за этим заявлением.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что владимир путин согласился на переговоры из-за уважения к США, которого не было при каденции Джо Байдена. Экс-президент США утверждает, что путин поддерживает его нарратив о том, что войны бы не произошло, если бы Трамп был президентом.

Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.

Степан Гафтко

