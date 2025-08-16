Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписью

Администрация Белого дома опубликовала в соцсети "X" черно-белую фотографию с подписью "Цель - всегда мир", намекнув на приоритетность поиска дипломатических решений даже во времена глобальных вызовов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу Белого дома в соцсети.

Детали

В Белом доме сделали символический шаг, опубликовав на своей официальной странице в соцсети X черно-белое фото, которое сопроводили короткой, но красноречивой подписью: "Цель - всегда мир".

На фото изображен американский президент Дональд Трамп и российский лидер владимир путин во время их встречи на Аляске.

Публикация уже вызвала активное обсуждение в медиа и соцсетях, где пользователи пытаются расшифровать, к кому именно было обращено послание и какие следующие шаги могут стоять за этим заявлением.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что владимир путин согласился на переговоры из-за уважения к США, которого не было при каденции Джо Байдена. Экс-президент США утверждает, что путин поддерживает его нарратив о том, что войны бы не произошло, если бы Трамп был президентом.

Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.