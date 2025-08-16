Білий дім опублікував чорно-біле фото Трампа та путіна з неоднозначним підписом

Адміністрація Білого дому оприлюднила у соцмережі "X" чорно-білу світлину з підписом "Ціль - завжди мир", натякнувши на пріоритетність пошуку дипломатичних рішень навіть у часи глобальних викликів. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку Білого дому в соцмережі.

Деталі

У Білому домі зробили символічний крок, опублікувавши на своїй офіційній сторінці в соцмережі X чорно-біле фото, яке супроводили коротким, але промовистим підписом: "Ціль - завжди мир".

На фото зображений американський президент Дональд Трамп та російський лідер володимир путін під час їхньої зустрічі на Алясці.

Публікація вже викликала активне обговорення в медіа та соцмережах, де користувачі намагаються розшифрувати, до кого саме було звернене послання та які наступні кроки можуть стояти за цією заявою.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої не було за каденції Джо Байдена. Експрезидент США стверджує, що путін підтримує його наратив про те, що війни б не сталося, якби Трамп був президентом.

Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.