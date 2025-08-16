Білий дім опублікував чорно-біле фото Трампа та путіна з неоднозначним підписом

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 16427 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 26347 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 20786 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 19531 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 22500 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 93372 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 148287 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81790 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 140775 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55856 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
81%
753мм
Популярнi новини
Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні15 серпня, 16:49 • 15618 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 18497 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 12305 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo21:20 • 5718 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 16690 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 148316 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 133998 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 140793 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 159922 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 245872 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Джо Байден
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Аляска
Україна
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 12342 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 102172 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 184431 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 131110 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 146292 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Financial Times

Білий дім опублікував чорно-біле фото Трампа та путіна з неоднозначним підписом

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Білий дім опублікував фото Трампа і путіна у чорно-білих тонах з підписом "Ціль - завжди мир".

Білий дім опублікував чорно-біле фото Трампа та путіна з неоднозначним підписом

Адміністрація Білого дому оприлюднила у соцмережі "X" чорно-білу світлину з підписом "Ціль - завжди мир", натякнувши на пріоритетність пошуку дипломатичних рішень навіть у часи глобальних викликів. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку Білого дому в соцмережі.

Деталі

У Білому домі зробили символічний крок, опублікувавши на своїй офіційній сторінці в соцмережі X чорно-біле фото, яке супроводили коротким, але промовистим підписом: "Ціль - завжди мир".

На фото зображений американський президент Дональд Трамп та російський лідер володимир путін під час їхньої зустрічі на Алясці.

Публікація вже викликала активне обговорення в медіа та соцмережах, де користувачі намагаються розшифрувати, до кого саме було звернене послання та які наступні кроки можуть стояти за цією заявою.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої не було за каденції Джо Байдена. Експрезидент США стверджує, що путін підтримує його наратив про те, що війни б не сталося, якби Трамп був президентом.

Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
X Corp.
Аляска
Білий дім
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна