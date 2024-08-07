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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Белый дом хочет получить объяснения от украинцев: Вашингтон о ситуации в курской области рф

Белый дом хочет получить объяснения от украинцев: Вашингтон о ситуации в курской области рф

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 17:31  •  11844 просмотра

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Вашингтон не изменил политику в отношении ударов по РФ американским оружием. Белый дом хочет получить объяснения от Украины по ситуации в Курской области.

Белый дом не изменил своей  позиции по использованию американского оружия для ударов по территории рф. Также Вашингтон хочет получить объяснения от Киева по ситуации в курской области России. Об этом заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Представитель Белого дома не стал комментировать вероятное наступление Сил обороны Украины в курской области России. На просьбу журналистов он ответил, что "позволит украинцам говорить о своих операциях".

По его словам, за соответствующими комментариями следует обращаться в силы обороны Украины. 

Мы сосредоточимся на том, чтобы они имели то, что им нужно, чтобы защитить себя. Я также хотел бы добавить, что в нашей политике по содействию или поощрению ударов внутри России нет изменений - за пределами того, что мы позволили им делать с предоставленным оружием в прошлом, когда речь идет об ударах по непосредственным угрозам просто через границу.

- заявил Кирби. 

Он также добавил, что Вашингтон хочет связаться с представителями Украины для большего понимания ситуации в курской области России.

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Напоследок добавлю, - как вы бы и ожидали, мы обратимся к нашим украинским коллегам, чтобы иметь немного лучшее понимание

- подчеркнул представитель Совета по нацбезопасности Белого дома.

Напомним,

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано на фоне событий в курской области рф заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и удары по российской территории.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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