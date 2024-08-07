После заявлений о прорыве границы на Курской АЭС усилили безопасность

На фоне заявлений москвы о якобы прорыве границы войсками Украины в курской области, на курской АЭС ввели усиленные меры безопасности. Об этом заявили в росгварии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции.

Кроме того, росгвардия во взаимодействии с минобороны рф и пограничной службой ФСБ россии нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях.

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Также в рф выделили дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области.

Следует заметить, что официальных комментариев от Украины по ситуации в курской области пока нет.

Напомним

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано на фоне событий в курской области рф заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и удары по российской территории.