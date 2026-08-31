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Бельгия призвала посла США прекратить публичные нападки на её чиновников

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Глава МИД Бельгии Максим Прево предупредил посла США Билла Уайта о риске эскалации из-за нападок в соцсетях. Это уже второе замечание дипломату в этом году.

Бельгия призвала посла США прекратить публичные нападки на её чиновников

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в понедельник призвал посла США Билла Уайта прекратить публичные нападки на представителей бельгийского правительства в соцсетях, заявив, что дальнейшие провокации могут ухудшить двусторонние отношения. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Во время встречи Прево заявил Уайту, что публичные высказывания, которые "лично направлены против бельгийских чиновников, … не могут быть приемлемыми", а "любые дальнейшие провокации были бы контрпродуктивными и могли бы привести к ненужной эскалации в наших отношениях", говорится в заявлении пресс-секретаря министра, направленном POLITICO.

Роль посла регулируется устоявшимися дипломатическими правилами и практиками, в частности взаимным уважением и невмешательством во внутренние дела

- говорится далее в заявлении.

Прево вызвал Уайта после того, как американский дипломат в пятницу опубликовал в Instagram резкий пост против министра здравоохранения Бельгии Франка Ванденбрукке. Уайт разместил сгенерированное искусственным интеллектом изображение министра и спросил: "Кто самый большой НЕУДАЧНИК в Бельгии?" Министр иностранных дел назвал эту атаку "неприемлемой".

Прибыв на встречу в понедельник, Уайт продемонстрировал значительно более сдержанный тон.

"Я очень рад видеть моего друга Максима Прево", — сказал он VTM NEWS, добавив, что у них есть "очень важные вопросы для обсуждения". Он упомянул о планах относительно нового посольства США в Брюсселе и экономических связях между двумя странами.

Это уже второе замечание Уайту в этом году. В феврале его вызвали после того, как он обвинил Бельгию в антисемитизме и призвал Ванденбрукке вмешаться в расследование, касающееся религиозного обрезания евреев.

Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине30.08.26, 02:16 • 20001 просмотр

Ольга Розгон

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