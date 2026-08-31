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Бельгія закликала посла США припинити публічні нападки на її чиновників

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Глава МЗС Бельгії Максим Прево попередив посла США Білла Вайта про ризик ескалації через нападки в соцмережах. Це вже друге зауваження дипломату цього року.

Бельгія закликала посла США припинити публічні нападки на її чиновників

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево у понеділок закликав посла США Білла Вайта припинити публічні нападки на представників бельгійського уряду в соцмережах, заявивши, що подальші провокації можуть погіршити двосторонні відносини. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі Прево заявив Вайту, що публічні висловлювання, які "особисто спрямовані проти бельгійських посадовців, … не можуть бути прийнятними", а "будь-які подальші провокації були б контрпродуктивними та могли б призвести до непотрібної ескалації у наших відносинах", йдеться в заяві речника міністра, надісланій POLITICO.

Роль посла регулюється усталеними дипломатичними правилами та практиками, зокрема взаємною повагою та невтручанням у внутрішні справи

- йдеться далі в заяві.

Прево викликав Вайта після того, як американський дипломат у п’ятницю опублікував в Instagram різкий допис проти міністра охорони здоров’я Бельгії Франка Ванденбрукке. Вайт розмістив згенероване штучним інтелектом зображення міністра та запитав: "Хто найбільший НЕВДАХА в Бельгії?" Міністр закордонних справ назвав цю атаку "неприйнятною".

Прибувши на зустріч у понеділок, Вайт продемонстрував значно стриманіший тон.

"Я дуже радий бачити мого друга Максима Прево", — сказав він VTM NEWS, додавши, що вони мають "дуже важливі питання для обговорення". Він згадав про плани щодо нового посольства США в Брюсселі та економічні зв’язки між двома країнами.

Це вже друге зауваження Вайту цього року. У лютому його викликали після того, як він звинуватив Бельгію в антисемітизмі та закликав Ванденбрукке втрутитися у розслідування щодо релігійного обрізання євреїв.

Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні30.08.26, 02:16 • 19997 переглядiв

Ольга Розгон

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