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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беларусь важное направление, поэтому мы следим за учениями там - Демченко

Беларусь важное направление, поэтому мы следим за учениями там - Демченко

Киев  •  УНН

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ГПСУ и Минобороны Украины пристально следят за военными учениями на территории Беларуси возле украинской границы. Учения продлятся с 8 по 31 января в Гомельском районе с привлечением территориальных войск.

Украина следит за военными учениями на территории Беларуси, ведь это крайне важное направление. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

За тем, что происходит на территории Беларуси следят подразделения разведки, в частности Госпогранслужбы, Минобороны для того, чтобы понимать на сколько ситуация может быть угрожающей для нашей страны. В целом это направление для нас является крайне важным для того, чтобы понимать ту ситуацию, которой может подыгрывать Беларусь находясь в сфере влияния страны-террористки

- сказал Демченко.

Он отметил, что в целом на территории Беларуси подобного рода учения происходят постоянно.

«Такими учениями Беларусь также поддерживает риторику, что якобы сама Украина представляет угрозу Беларуси, хотя это не так», - отметил Демченко.

Дополнение

Минобороны РБ заявляло, что в Гомельском районе Беларуси вблизи границы с Украиной, с 8 по 31 января будут проходить учения территориальных войск с привлечением военнообязанных.

8 января Демченко заявлял, что Украина усиливает безопасность границы с Беларусью.

Добавим

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что якобы Президент Владимир Зеленский будет делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну и добавил, что РБ может не выдержать как государство. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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