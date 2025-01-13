Беларусь важное направление, поэтому мы следим за учениями там - Демченко
Киев • УНН
ГПСУ и Минобороны Украины пристально следят за военными учениями на территории Беларуси возле украинской границы. Учения продлятся с 8 по 31 января в Гомельском районе с привлечением территориальных войск.
Украина следит за военными учениями на территории Беларуси, ведь это крайне важное направление. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
За тем, что происходит на территории Беларуси следят подразделения разведки, в частности Госпогранслужбы, Минобороны для того, чтобы понимать на сколько ситуация может быть угрожающей для нашей страны. В целом это направление для нас является крайне важным для того, чтобы понимать ту ситуацию, которой может подыгрывать Беларусь находясь в сфере влияния страны-террористки
Он отметил, что в целом на территории Беларуси подобного рода учения происходят постоянно.
«Такими учениями Беларусь также поддерживает риторику, что якобы сама Украина представляет угрозу Беларуси, хотя это не так», - отметил Демченко.
Дополнение
Минобороны РБ заявляло, что в Гомельском районе Беларуси вблизи границы с Украиной, с 8 по 31 января будут проходить учения территориальных войск с привлечением военнообязанных.
8 января Демченко заявлял, что Украина усиливает безопасность границы с Беларусью.
Добавим
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что якобы Президент Владимир Зеленский будет делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну и добавил, что РБ может не выдержать как государство.