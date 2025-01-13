білорусь важливий напрямок, тому ми стежимо за навчаннями там - Демченко

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ДПСУ та Міноборони України пильно стежать за військовими навчаннями на території білорусі біля українського кордону. Навчання триватимуть з 8 по 31 січня в Гомельському районі із залученням територіальних військ.

Україна стежить за військовими навчаннями на території білорусі, адже це вкрай важливий напрямок. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

За тим, що відбувається на території білорусі стежать підрозділи розвідки, зокрема Держприкордонслужби, Міноборони для того, щоб розуміти на скільки ситуація може бути загрозливою для нашої країни. Загалом цей напрямок для нас є вкрай важливим для того, щоб розуміти ту ситуацію, якій може підігрувати білорусь перебуваючи у сфері впливу країни-терористки

- сказав Демченко.

Він наголосив, що загалом на території білорусі подібного роду навчання відбуваються постійно.

"Такими навчаннями білорусь також підтримує риторику, що начебто сама Україна становить загрозу білорусі, хоча це не так", - зазначив Демченко.

Доповнення

Міноборони рб заявляло, що в Гомельському районі білорусі поблизу кордону з Україною, з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних.

8 січня Демченко заявляв, що Україна посилює безпеку кордону з білоруссю.

Додамо

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що нібито Президент Володимир Зеленський робитиме все, щоб втягнути білорусь у війну й додав, що рб може не витримати як держава. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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