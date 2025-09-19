Бег по балюстраде между эскалаторами и повредил рекламный светильник: в Киеве 19-летнему парню сообщили о подозрении
В Киеве 19-летний парень бежал по балюстраде между эскалаторами на станции метро "Крещатик" и повредил рекламный светильник. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы за хулиганство.
Детали
Информацию о происшествии правоохранители обнаружили из соцсетей. Так, в некоторых телеграм-каналах появилось видео, на котором неизвестный парень бежал по балюстраде между эскалаторами станции метро "Крещатик", цепляясь рукой за рекламные светильники. В частности, один из них он сломал, чем нанес рекламной компании материальный ущерб.
Полицейские установили личность нарушителя - им оказался 19-летний уроженец Черкасской области, который недавно приехал в столицу на заработки.
Сейчас дознаватели сообщили молодому человеку о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
