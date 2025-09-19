Біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник: у Києві 19-річному хлопцю повідомили про підозру

У Києві 19-річний хлопець біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник. За вчинення хуліганських дій йому загрожує до п’яти років обмеження волі, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Інформацію про подію правоохоронці виявили з соцмереж. Так, в деяких телеграм-каналах з’явилось відео, на якому невідомий хлопець біг по балюстраді між ескалаторами станції метро "Хрещатик", чіпляючись рукою за рекламні світильники. Зокрема, один з них він зламав, чим завдав рекламній компанії матеріальної шкоди.

Поліцейські встановили особу порушника - ним виявився 19-річний уродженець Черкаської області, який нещодавно приїхав до столиці на заробітки.

Наразі, дізнавачі повідомили молодику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

