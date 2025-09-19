Біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник: у Києві 19-річному хлопцю повідомили про підозру

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
12:05 • 2166 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 1306 перегляди
Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти росії: що туди увійшло
Ексклюзив
11:23 • 9336 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 27283 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 27976 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 44852 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 42729 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64105 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44100 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51802 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
53%
753мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 21794 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 21263 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 16742 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 13795 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 14520 перегляди
Публікації
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 2166 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 9342 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 44852 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 53938 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 79219 перегляди
Актуальнi люди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 4978 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 7250 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 21307 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 40495 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 38835 перегляди
Актуальне
Мі-8
Свіфт
YouTube
ChatGPT
Financial Times

Біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник: у Києві 19-річному хлопцю повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 160 перегляди

У Києві 19-річний хлопець біг по балюстраді між ескалаторами на станції метро "Хрещатик" та пошкодив рекламний світильник. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі за хуліганство.

Біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник: у Києві 19-річному хлопцю повідомили про підозру

У Києві 19-річний хлопець біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник. За вчинення хуліганських дій йому загрожує до п’яти років обмеження волі, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Інформацію про подію правоохоронці виявили з соцмереж. Так, в деяких телеграм-каналах з’явилось відео, на якому невідомий хлопець біг по балюстраді між ескалаторами станції метро "Хрещатик", чіпляючись рукою за рекламні світильники. Зокрема,  один з них він зламав, чим завдав рекламній компанії матеріальної шкоди.

Поліцейські  встановили особу порушника - ним виявився 19-річний уродженець Черкаської області, який нещодавно приїхав до столиці на заробітки.

Наразі, дізнавачі повідомили молодику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Побив киянина у столичному метро через колір волосся: 18-річному хлопцю повідомили про підозру03.02.24, 17:09 • 57340 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Черкаська область
Київ