Байден сделал заявление о Трампе и событиях 6 января 2021 года в Капитолии

Президент Джо Байден подчеркнул необходимость помнить о событиях 6 января 2021 года, когда мятежники атаковали Капитолий, угрожая жизни избранных должностных лиц и правоохранителей.

Пишет The Washington Post, передает УНН.

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Байден призвал защищать демократические традиции и мирный переход власти, подчеркивая, что демократия не является гарантированной даже в Америке. 6 января будет восстановлен порядок.

Секретари, работники и члены Конгресса соберутся, чтобы сертифицировать результаты свободных и честных президентских выборов и обеспечить мирный переход власти. По словам Байдена, полиция Капитолия будет стоять на страже крепости американской демократии.

Глава Белого дома отметил, что это церемония, которая на протяжении более двух веков делала Америку маяком для мира, она подтверждает волю избирателей.

На протяжении большей части нашей истории эта процедура считалась формальностью, привычным актом. Но после того, что мы все стали свидетелями 6 января 2021 года, мы знаем, что больше не можем воспринимать это как должное - отметил президент.

Он напомнил, как насильственные мятежники атаковали Капитолий, угрожали жизни избранных должностных лиц и нападали на правоохранителей.

Байден отметил, что американцы должны гордиться тем, что демократия выдержала это нападение. Он призвал помнить мудрость пословицы, что любая нация, которая забывает свое прошлое, обречена повторить его.

Джо Байден призвал не забывать о попытках переписать историю штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он отметил, что есть усилия, чтобы заставить американцев забыть то, что произошло в тот день, и представить это как просто протест, вышедший из-под контроля.

Байден подчеркнул, что это не соответствует действительности, подчеркивая, что тысячи бунтовщиков атаковали Капитолий, нанося ущерб правоохранителям и угрожая жизни вице-президента.

Президент также отметил, что со временем новые поколения узнают об этих событиях из видео, свидетельств и учебников по истории, и что важно передавать правду об этом дне следующим поколениям.

Он подчеркнул, что демократия не является гарантированной, даже в Америке, и каждое поколение должно защищать ее, чтобы сохранить свободы и права, которые она предоставляет.

Также Байден сообщил, что президентские выборы 2024 года прошли мирно, и он официально пригласил Дональда Трампа в Белый дом 20 января утром для мирной передачи власти с соблюдением традиций.

Напомним,

6 января 2021 года, во время заседания Конгресса США для сертификации результатов президентских выборов, сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. В результате этого были погибшие. А сегодня, 6 января, в Соединенных Штатах происходит официальное утверждение результатов президентских выборов, прошедших в ноябре.