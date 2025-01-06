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Байден зробив заяву про Трампа та події 6 січня 2021 року у Капітолії

Байден зробив заяву про Трампа та події 6 січня 2021 року у Капітолії

Київ • УНН

 • 25271 перегляди

Президент США закликав пам'ятати про напад на Капітолій 6 січня 2021 року та захищати демократію. Байден підтвердив, що запросив Трампа для традиційної мирної передачі влади 20 січня.

Президент Джо Байден наголосив на необхідності пам’ятати про події 6 січня 2021 року, коли заколотники атакували Капітолій, загрожуючи життю обраних посадових осіб і правоохоронців.

Пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Байден закликав захищати демократичні традиції та мирний перехід влади, наголошуючи, що демократія не є гарантованою навіть в Америці.Цього 6 січня буде відновлено порядок.

Секретарі, працівники та члени Конгресу зберуться, щоб сертифікувати результати вільних і чесних президентських виборів і забезпечити мирний перехід влади. За словами Байдена, поліція Капітолію стоятиме на сторожі фортеці американської демократії.

Глава Білого дому зазначив, що це церемонія, яка протягом понад двох століть робила Америку маяком для світу, вона підтверджує волю виборців.

Протягом більшої частини нашої історії ця процедура вважалася формальністю, звичним актом. Але після того, що ми всі стали свідками 6 січня 2021 року, ми знаємо, що більше не можемо сприймати це як належне

- зазначив президент.

Він нагадав, як насильницькі заколотники атакували Капітолій, загрожували життю обраних посадових осіб і нападали на правоохоронців.

Байден зауважив, що американці повинні пишатися тим, що демократія витримала цей напад. Він закликав пам’ятати мудрість прислів’я, що будь-яка нація, яка забуває своє минуле, приречена повторити його.

Джо Байден закликав не забувати про спроби переписати історію штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Він зазначив, що є зусилля, щоб змусити американців забути те, що сталося того дня, і представити це як просто протест, що вийшов з-під контролю.

Байден наголосив, що це не відповідає дійсності, підкреслюючи, що тисячі бунтівників атакували Капітолій, завдаючи шкоди правоохоронцям і загрожуючи життю віце-президента.

Президент також зауважив, що з часом нові покоління дізнаються про ці події з відео, свідчень і підручників з історії, і що важливо передавати правду про цей день наступним поколінням.

Він підкреслив, що демократія не є гарантованою, навіть в Америці, і кожне покоління повинно захищати її, щоб зберегти свободи та права, які вона надає.

Також Байден повідомив, що президентські вибори 2024 року пройшли мирно, і він офіційно запросив Дональда Трампа до Білого дому 20 січня вранці для мирного передавання влади з дотриманням традицій.

Нагадаємо

6 січня 2021 року, під час засідання Конгресу США для сертифікації результатів президентських виборів, прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій. Внаслідок цього були загиблі. А сьогодні, 6 січня, в Сполучених Штатах відбувається офіційне затвердження результатів президентських виборів, що пройшли у листопаді. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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