Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

Сегодня, 1 марта, президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства, который позволяет предотвратить шатдаун. Об этом со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

Согласно указу Байдена, закон продлевает финансирование по части федеральных правительственных программ до 8 марта, а по остальным - до 22 марта 2024 года.

Дополнение

Это уже четвертое продление финансирования за последние месяцы.

Ранее краткосрочное продление финансирования федеральных учреждений до 8 и 22 марта одобрил Конгресс США.

Руководство Республиканской партии озвучивает растущие ожидания, что оно будет последним перед тем, как Конгресс одобрит окончательный пакет расходов на весь год объемом более 1,6 триллиона долларов.

Спикер Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"