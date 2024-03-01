Байден підписав черговий тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну
Київ • УНН
Президент США Джо Байден підписав закон про продовження тимчасового фінансування федерального уряду до 8 і 22 березня, щоб запобігти закриття уряду.
Сьогодні, 1 березня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який дозволяє запобігти шатдауну. Про це з посиланням на Білий дім, пише УНН.
Деталі
Згідно з указом Байдена, закон продовжує фінансування за частиною федеральних урядових програм до 8 березня, а за рештою – до 22 березня 2024 року.
Доповнення
Це вже четверте продовження фінансування за останні місяці.
Раніше короткострокове продовження фінансування федеральних установ до 8 і 22 березня схвалив Конгрес США.
Керівництво Республіканської партії озвучує зростаючі очікування, що воно буде останнім перед тим, як Конгрес схвалить остаточний пакет витрат на весь рік обсягом понад 1,6 трильйона доларів.
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