Байден назвал задержку помощи Украине преступной халатностью республиканцев

Американский президент Джо Байден назвал задержку Республиканской партией предоставления помощи Украине "подобно преступной халатности" во время встречи в Белом доме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 9 февраля. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

При обсуждении усилий США и Европы по сохранению поддержки Украины Шольц выразил обеспокоенность в Европе из-за противостояния между президентом Байденом и палатой представителей, управляемой республиканцами по финансированию Украины.

Американские официальные лица заявили, что неспособность прийти к согласию по новому пакету помощи ставит под угрозу двухлетние усилия союзников Киева.

Без поддержки Соединенных Штатов и без поддержки европейских государств Украина не будет иметь шанса защитить свою страну сказал Шольц.

Тогда Байден попытался использовать встречу с немецким канцлером, чтобы еще раз оказать давление на республиканцев для поддержки европейских союзников.

Неспособность конгресса Соединенных Штатов, если это произойдет, поддержать Украину, похожа на преступную халатность. Это возмутительно сказал глава Белого дома.

Накануне встречи в Белом доме немецкий канцлер заявил, что отказ от поддержки Киева будет иметь последствия, которые будут ощутимы далеко за пределами Украины и могут оказаться гораздо более серьезными для западных правительств в долгосрочной перспективе.

Байден принимает Шольца на фоне беспокойства в Европе ситуацией в Вашингтоне по финансированию Украины - AP