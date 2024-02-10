Байден назвав затримку допомоги Україні злочинною недбалістю республіканців

ukenru
19:41 • 37078 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86773 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111353 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113517 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227577 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155013 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145601 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132104 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121635 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112833 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124073 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129870 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134187 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109931 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51605 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227577 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384269 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439737 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448179 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111353 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129870 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124073 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98236 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107594 перегляди
Актуальне
Байден назвав затримку допомоги Україні злочинною недбалістю республіканців

Байден назвав затримку допомоги Україні злочинною недбалістю республіканців

Київ • УНН

 • 27857 перегляди

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Байден назвав зволікання республіканців з наданням допомоги Україні злочинною недбалістю.

Американський президент Джо Байден назвав затримку Республіканською партією надання допомоги Україні "подібно до злочинної недбалості" під час зустрічі в Білому домі з канцлером ФРН Олафом Шольцем 9 лютого. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Під час обговорення зусиль США та Європи щодо збереження підтримки Україні Шольц висловив стурбованість у Європі через протистояння між президентом Байденом та палатою представників, керованою республіканцями щодо фінансування України.

Американські офіційні особи заявили, що нездатність дійти згоди щодо нового пакету допомоги ставить під загрозу дворічні зусилля союзників Києва.

Без підтримки Сполучених Штатів і без підтримки європейських держав Україна не матиме шансу захистити свою країну

сказав Шольц.

Тоді Байден спробував використати зустріч із німецьким канцлером, щоб ще раз чинити тиск на республіканців задля підтримки європейських союзників.

Нездатність конгресу Сполучених Штатів, якщо це станеться, підтримати Україну, схожа на злочинну недбалість. Це обурливо

сказав голова Білого дому.

Напередодні зустрічі в Білому домі німецький канцлер заявив, що відмова від підтримки Києва матиме наслідки, які будуть відчутні далеко за межами України і можуть виявитися набагато серйознішими для західних урядів у довгостроковій перспективі.

Байден приймає Шольца на тлі занепокоєння у Європі ситуацією у Вашингтоні щодо фінансування України - AP09.02.24, 09:51 • 27388 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
respublikanska-partiia-sshaРеспубліканська партія (США)
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
yevropaЄвропа
olaf-sholtsОлаф Шольц
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74