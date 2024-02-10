Байден назвав затримку допомоги Україні злочинною недбалістю республіканців
Київ • УНН
Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Байден назвав зволікання республіканців з наданням допомоги Україні злочинною недбалістю.
Американський президент Джо Байден назвав затримку Республіканською партією надання допомоги Україні "подібно до злочинної недбалості" під час зустрічі в Білому домі з канцлером ФРН Олафом Шольцем 9 лютого. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
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Під час обговорення зусиль США та Європи щодо збереження підтримки Україні Шольц висловив стурбованість у Європі через протистояння між президентом Байденом та палатою представників, керованою республіканцями щодо фінансування України.
Американські офіційні особи заявили, що нездатність дійти згоди щодо нового пакету допомоги ставить під загрозу дворічні зусилля союзників Києва.
Без підтримки Сполучених Штатів і без підтримки європейських держав Україна не матиме шансу захистити свою країну
Тоді Байден спробував використати зустріч із німецьким канцлером, щоб ще раз чинити тиск на республіканців задля підтримки європейських союзників.
Нездатність конгресу Сполучених Штатів, якщо це станеться, підтримати Україну, схожа на злочинну недбалість. Це обурливо
Напередодні зустрічі в Білому домі німецький канцлер заявив, що відмова від підтримки Києва матиме наслідки, які будуть відчутні далеко за межами України і можуть виявитися набагато серйознішими для західних урядів у довгостроковій перспективі.
Байден приймає Шольца на тлі занепокоєння у Європі ситуацією у Вашингтоні щодо фінансування України - AP09.02.24, 09:51 • 27388 переглядiв