Австрия передумала блокировать 19-й пакет санкций против России - Reuters

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 16441 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 30395 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 24042 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 42805 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 65968 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 45817 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48258 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36500 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25663 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22795 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.7м/с
85%
749мм
Популярные новости
Фракция "Слуги народа" соберется с премьером и чиновниками для координации политики: детали18 октября, 10:09 • 6102 просмотра
Позиция Трампа после встречи с Зеленским удивила некоторых европейских партнеров - СМИ18 октября, 11:39 • 10008 просмотра
Туск после встречи Зеленского с Трампом: солидарность Европы с Украиной сегодня важнее, чем когда-либо ранее18 октября, 12:02 • 5530 просмотра
Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцамиVideo18 октября, 12:15 • 8652 просмотра
Двух украинских защитников годами держали в рабстве на оккупированной территории Луганщины: недавно их вернули из пленаPhoto18 октября, 12:19 • 10679 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 88502 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 111813 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 136981 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 101905 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 126736 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Александр Стабб
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 23105 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 37024 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 42929 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 70902 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 117885 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Австрия передумала блокировать 19-й пакет санкций против России - Reuters

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Австрия согласилась поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России, устранив препятствие для голосования 20 октября в Люксембурге. Вена ранее блокировала решение, требуя разморозить часть российских активов для компенсации потерь Raiffeisen Bank International.

Австрия передумала блокировать 19-й пакет санкций против России - Reuters

Австрия согласилась поддержать 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, изменив свою предыдущую позицию и устранив главное препятствие для голосования, которое запланировано на понедельник, 20 октября, в Люксембурге. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Австрии, передает УНН.

Детали

В понедельник, 20 октября, министры иностранных дел Евросоюза проведут встречу в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать уже 19-й санкционный пакет против РФ. Но принятие зашло в тупик из-за Австрии.

Ранее Вена блокировала решение, требуя разморозить часть российских активов для компенсации потерь Raiffeisen Bank International, но другие страны ЕС не поддержали такое условие.

Для утверждения пакета требуется единогласие всех 27 государств-членов ЕС. Вероятно, именно поэтому Австрия в конце концов заявила о поддержке санкций.

Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник

- говорится в заявлении австрийского ведомства.

В новом пакете предусмотрен, в частности, запрет импорта российского сжиженного газа с 1 января 2027 года, то есть на год раньше, чем планировалось.

Окончательное утверждение ожидается на встрече министров иностранных дел ЕС 21 октября.

Напомним

В начале октября 2025 года Австрия приостановила принятие 19-го пакета санкций ЕС против России, требуя разморозить активы Rasperia Trading для компенсации Raiffeisen Bank. Сообщалось, что Банк стремится вернуть 2,1 млрд евро, которые он потерял из-за решения российского суда.

ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен02.10.25, 05:16 • 21524 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Электроэнергия
Райффайзен Банк Интернациональ
Reuters
Австрия
Европейский Союз
Люксембург