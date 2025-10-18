Австрия передумала блокировать 19-й пакет санкций против России - Reuters
Киев • УНН
Австрия согласилась поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России, устранив препятствие для голосования 20 октября в Люксембурге. Вена ранее блокировала решение, требуя разморозить часть российских активов для компенсации потерь Raiffeisen Bank International.
Австрия согласилась поддержать 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, изменив свою предыдущую позицию и устранив главное препятствие для голосования, которое запланировано на понедельник, 20 октября, в Люксембурге. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Австрии, передает УНН.
Детали
В понедельник, 20 октября, министры иностранных дел Евросоюза проведут встречу в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать уже 19-й санкционный пакет против РФ. Но принятие зашло в тупик из-за Австрии.
Ранее Вена блокировала решение, требуя разморозить часть российских активов для компенсации потерь Raiffeisen Bank International, но другие страны ЕС не поддержали такое условие.
Для утверждения пакета требуется единогласие всех 27 государств-членов ЕС. Вероятно, именно поэтому Австрия в конце концов заявила о поддержке санкций.
Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник
В новом пакете предусмотрен, в частности, запрет импорта российского сжиженного газа с 1 января 2027 года, то есть на год раньше, чем планировалось.
Окончательное утверждение ожидается на встрече министров иностранных дел ЕС 21 октября.
Напомним
В начале октября 2025 года Австрия приостановила принятие 19-го пакета санкций ЕС против России, требуя разморозить активы Rasperia Trading для компенсации Raiffeisen Bank. Сообщалось, что Банк стремится вернуть 2,1 млрд евро, которые он потерял из-за решения российского суда.
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен02.10.25, 05:16 • 21524 просмотра