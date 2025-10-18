Австрія передумала блокувати 19-й пакет санкцій проти росії - Reuters

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 16675 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 30923 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 24401 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 43152 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 66250 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 45909 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48322 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36508 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25671 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22801 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
86%
749мм
Популярнi новини
Підвищення зарплат педагогам та військовим, і не тільки: до Ради офіційно подали пропозиції до Бюджету-2026 18 жовтня, 11:34 • 3894 перегляди
Позиція Трампа після зустрічі із Зеленським здивувала деяких європейських партнерів - ЗМІ18 жовтня, 11:39 • 10222 перегляди
Туск після зустрічі Зеленського з Трампом: солідарність Європи з Україною сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше18 жовтня, 12:02 • 5930 перегляди
Шторм на Алясці: шкода настільки велика, що багато евакуйованих не повернуться додому місяцямиVideo18 жовтня, 12:15 • 9056 перегляди
Двох українських захисників тримали роками у рабстві на ТОТ Луганщини: нещодавно їх повернули з полонуPhoto18 жовтня, 12:19 • 10886 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 88757 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 112070 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 137214 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 102127 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 126948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Александр Стубб
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 23242 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 37185 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 43061 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 71022 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 117993 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Австрія передумала блокувати 19-й пакет санкцій проти росії - Reuters

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, усунувши перешкоду для голосування 20 жовтня у Люксембурзі. Відень раніше блокував рішення, вимагаючи розморозити частину російських активів для компенсації втрат Raiffeisen Bank International.

Австрія передумала блокувати 19-й пакет санкцій проти росії - Reuters

Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, змінивши свою попередню позицію й усунувши головну перешкоду для голосування, яке заплановане на понеділок, 20 жовтня, у Люксембурзі. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Австрії, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 20 жовтня міністри закордонних справ Євросоюзу проведуть зустріч у Люксембурзі, щоб остаточно узгодити вже 19-й санкційний пакет проти рф. Але ухвалення зайшло в глухий кут через Австрію.

Раніше Відень блокував рішення, вимагаючи розморозити частину російських активів для компенсації втрат Raiffeisen Bank International, але інші країни ЄС не підтримали таку умову.

Для затвердження пакету потрібна одностайність усіх 27 держав-членів ЄС. Ймовірно, саме тому Австрія врешті-решт заявила про підтримку санкцій.

Австрія підтримує подальший тиск на Росію та схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок

- йдеться в заяві австрійського відомства.

У новому пакеті передбачено, зокрема, заборону імпорту російського скрапленого газу з 1 січня 2027 року, тобто на рік раніше, ніж планувалося.

Остаточне затвердження очікується на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 21 жовтня.

Нагадаємо

На початку жовтня 2025 року Австрія призупинила ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти росії, вимагаючи розморозити активи Rasperia Trading для компенсації Raiffeisen Bank. Повідомлялося, що Банк прагне повернути 2,1 млрд євро, які він втратив через рішення російського суду.

ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн02.10.25, 05:16 • 21524 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Електроенергія
Raiffeisen Bank International
Reuters
Австрія
Європейський Союз
Люксембург