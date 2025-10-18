Австрія передумала блокувати 19-й пакет санкцій проти росії - Reuters
Київ • УНН
Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, усунувши перешкоду для голосування 20 жовтня у Люксембурзі. Відень раніше блокував рішення, вимагаючи розморозити частину російських активів для компенсації втрат Raiffeisen Bank International.
Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, змінивши свою попередню позицію й усунувши головну перешкоду для голосування, яке заплановане на понеділок, 20 жовтня, у Люксембурзі. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Австрії, передає УНН.
Деталі
У понеділок, 20 жовтня міністри закордонних справ Євросоюзу проведуть зустріч у Люксембурзі, щоб остаточно узгодити вже 19-й санкційний пакет проти рф. Але ухвалення зайшло в глухий кут через Австрію.
Раніше Відень блокував рішення, вимагаючи розморозити частину російських активів для компенсації втрат Raiffeisen Bank International, але інші країни ЄС не підтримали таку умову.
Для затвердження пакету потрібна одностайність усіх 27 держав-членів ЄС. Ймовірно, саме тому Австрія врешті-решт заявила про підтримку санкцій.
Австрія підтримує подальший тиск на Росію та схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок
У новому пакеті передбачено, зокрема, заборону імпорту російського скрапленого газу з 1 січня 2027 року, тобто на рік раніше, ніж планувалося.
Остаточне затвердження очікується на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 21 жовтня.
Нагадаємо
На початку жовтня 2025 року Австрія призупинила ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти росії, вимагаючи розморозити активи Rasperia Trading для компенсації Raiffeisen Bank. Повідомлялося, що Банк прагне повернути 2,1 млрд євро, які він втратив через рішення російського суду.
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн02.10.25, 05:16 • 21524 перегляди