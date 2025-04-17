Австралийский рынок труда укрепляется: рост занятости и шансы на снижение ставок
Киев • УНН
Австралийский рынок труда продемонстрировал восстановление в марте, уровень безработицы составил 4,1%. РБА может снизить ставку уже в мае на фоне глобальной неопределенности.
Австралийский рынок труда в марте продемонстрировал восстановление после февральского спада, что стало сигналом его стабильности на фоне глобальной экономической нестабильности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По официальным данным, количество занятых выросло более чем на 32 тысячи человек, хотя аналитики ожидали несколько более высокого прироста – около 40 тысяч.
Несмотря на это, уровень безработицы остался ниже прогнозов – 4,1% вместо ожидавшихся 4,2%, что совпадает с уровнем, зафиксированным в этот же период в прошлом году.
Резервный банк Австралии, который сейчас сохраняет ключевую процентную ставку на уровне 4,1%, предварительно не планировал изменений в политике. Однако усиление рисков глобального замедления и признаки снижения инфляционного давления могут подтолкнуть регулятора к снижению ставки уже в мае. Рынки фактически учли вероятность такого шага, допуская даже вариант снижения на 0,5 процентных пункта, если внешние факторы обострятся.
Аналитики, в частности Тони Сикамор из IG, указывают на неожиданную жизнеспособность австралийского рынка труда, однако добавляют, что на фоне глобальной неопределенности и постепенного ослабления инфляции логичным выглядит постепенное смягчение денежно-кредитной политики.
Следующее заседание РБА запланировано на 19–20 мая. К этому времени банк получит обновленные данные об инфляции и апрельской занятости. Эксперты ожидают, что эти показатели дополнительно подтвердят возвращение инфляции в целевой диапазон 2–3%.
Стоит отметить, что, несмотря на рост занятости, общее количество отработанных часов в марте снизилось на 0,3%. Это частично объясняется непогодой в отдельных регионах страны. В то же время уровень участия населения в рынке труда вырос до 66,8%.
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды11.02.25, 12:46 • 104087 просмотров