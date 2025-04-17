Австралійський ринок праці зміцнюється: зростання зайнятості та шанси на зниження ставок

Австралійський ринок праці у березні продемонстрував відновлення після лютневого спаду, що стало сигналом його стабільності на тлі глобальної економічної нестабільності. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За офіційними даними, кількість зайнятих зросла на понад 32 тисячі осіб, хоча аналітики очікували дещо вищого приросту – близько 40 тисяч.

Незважаючи на це, рівень безробіття залишився нижчим за прогнози – 4,1% замість очікуваних 4,2%, що співпадає з рівнем, зафіксованим у цей самий період торік.

Резервний банк Австралії, який наразі зберігає ключову процентну ставку на рівні 4,1%, попередньо не планував змін у політиці. Однак посилення ризиків глобального сповільнення та ознаки зниження інфляційного тиску можуть підштовхнути регулятора до зниження ставки вже в травні. Ринки фактично врахували ймовірність такого кроку, допускаючи навіть варіант зниження на 0,5 відсоткових пункти, якщо зовнішні фактори загостряться.

Аналітики, зокрема Тоні Сикамор з IG, вказують на неочікувану життєздатність австралійського ринку праці, проте додають, що на фоні глобальної невизначеності і поступового послаблення інфляції логічним виглядає поступове пом’якшення грошово-кредитної політики.

Наступне засідання РБА заплановане на 19–20 травня. До цього часу банк отримає оновлені дані про інфляцію та квітневу зайнятість. Експерти очікують, що ці показники додатково підтвердять повернення інфляції до цільового діапазону 2–3%.

Варто зазначити, що попри зростання зайнятості, загальна кількість відпрацьованих годин у березні знизилась на 0,3%. Це частково пояснюється негодою в окремих регіонах країни. Водночас рівень участі населення в ринку праці зріс до 66,8%.

Як змінюється ринок праці у 2025 році: ключові тренди