Австралійський ринок праці зміцнюється: зростання зайнятості та шанси на зниження ставок

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів
Ексклюзив
13:28 • 3876 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
13:06 • 11110 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

13:01 • 13379 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
12:16 • 16731 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

11:35 • 22897 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
09:48 • 37905 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 49611 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 64867 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Ексклюзив
17 квітня, 05:54 • 84021 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну

16 квітня, 11:59 • 113599 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
6.2м/с
26%
Популярнi новини

Окупанти намагаються прорвати оборону біля Борової на Харківщині

17 квітня, 03:57 • 52214 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 85477 перегляди

Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

17 квітня, 06:42 • 42930 перегляди

Автоцивілку компенсуватимуть ветеранам та людям з інвалідністю через війну: ВР схвалила

08:50 • 33515 перегляди

Grok від xAI Маска наздоганяє ChatGPT та Gemini з функцією "пам'яті"

09:00 • 36792 перегляди
Публікації

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

13:35 • 3050 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

12:47 • 13854 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 84026 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 86227 перегляди

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 97060 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

13:03 • 3218 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

09:32 • 14236 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 111238 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 53609 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 53317 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

Австралійський ринок праці зміцнюється: зростання зайнятості та шанси на зниження ставок

Київ • УНН

 • 2578 перегляди

Австралійський ринок праці продемонстрував відновлення у березні, рівень безробіття склав 4,1%. РБА може знизити ставку вже в травні на тлі глобальної невизначеності.

Австралійський ринок праці зміцнюється: зростання зайнятості та шанси на зниження ставок

Австралійський ринок праці у березні продемонстрував відновлення після лютневого спаду, що стало сигналом його стабільності на тлі глобальної економічної нестабільності. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За офіційними даними, кількість зайнятих зросла на понад 32 тисячі осіб, хоча аналітики очікували дещо вищого приросту – близько 40 тисяч.

Незважаючи на це, рівень безробіття залишився нижчим за прогнози – 4,1% замість очікуваних 4,2%, що співпадає з рівнем, зафіксованим у цей самий період торік.

Резервний банк Австралії, який наразі зберігає ключову процентну ставку на рівні 4,1%, попередньо не планував змін у політиці. Однак посилення ризиків глобального сповільнення та ознаки зниження інфляційного тиску можуть підштовхнути регулятора до зниження ставки вже в травні. Ринки фактично врахували ймовірність такого кроку, допускаючи навіть варіант зниження на 0,5 відсоткових пункти, якщо зовнішні фактори загостряться.

Аналітики, зокрема Тоні Сикамор з IG, вказують на неочікувану життєздатність австралійського ринку праці, проте додають, що на фоні глобальної невизначеності і поступового послаблення інфляції логічним виглядає поступове пом’якшення грошово-кредитної політики.

Наступне засідання РБА заплановане на 19–20 травня. До цього часу банк отримає оновлені дані про інфляцію та квітневу зайнятість. Експерти очікують, що ці показники додатково підтвердять повернення інфляції до цільового діапазону 2–3%.

Варто зазначити, що попри зростання зайнятості, загальна кількість відпрацьованих годин у березні знизилась на 0,3%. Це частково пояснюється негодою в окремих регіонах країни. Водночас рівень участі населення в ринку праці зріс до 66,8%.

Як змінюється ринок праці у 2025 році: ключові тренди11.02.25, 12:46 • 104087 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Reuters
Австралія
Brent
$66.76
Bitcoin
$84,772.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.69
Золото
$3,341.81
Ethereum
$1,600.98